Русские уроки истории, эскапизм и комиксы: Non/fiction во время СВО

Елена СЕРДЕЧНОВА

Первого декабря в Гостином дворе в 24-й раз начала работу Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. Изменилось ли что-то с момента последней выставки, проходившей год назад до начала событий на Украине, оценивала «Культура».



Фотографии: Артур Новосильцев / АГН Москва

Судя по всему, у нынешней выставки — Non/fictio№24 была непростая история. Год назад было объявлено, что выставка будет проходить не один, как было всегда, а два раза в год и следующее мероприятие состоится в апреле. Однако в апреле выставка не состоялась — ее перенесли на декабрь.Как уже бывало и раньше, накануне мероприятия в адрес организаторов посыпались претензии — в том, что они не пускают на выставку литераторов-патриотов. Несколько лет назад в цензуре обвиняла ярмарку ведущая «Вести FM» Анна Шафран, которая хотела презентовать там свою книгу, а в 2021 году — известный писатель Юрий Поляков. В ноябре появились публикации о том, что нескольким литераторам-патриотам отказали в участии в нынешней Non/fiction. Как заявляла в СМИ поэтесса из ДНР Анна Ревякина, в этот раз речь шла об Игоре Караулове, Ольге Старушко и Армене Гаспаряне, которые писали о событиях на Украине. Лауреат «Нацбеста» Александр Пелевин заявил, что его также не пустили на ярмарку из-за патриотических убеждений. После вала критики экспертный совет Non/fictio№24 изменил позицию и предоставил площадку авторам. Показали новое издание книги «Русские уроки истории» и Тимофей Сергейцев, Искандер Валитов, Дмитрий Куликов.Как указано в первых строчках пресс-релиза, этот проект состоялся при «поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации». И, видимо, благодаря усилиям экспертного совета по вопросам литературной деятельности при Минцифры. Возглавляет этот совет директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной промышленности Владимир Григорьев, а входят в него самые маститые литераторы — от Водолазкина и Басинского до Шаргунова.У главного входа посетителей встречал стенд, на котором собираются книги для Донбасса. Это ассоциация благотворительных фондов «Мама» совместно с оргкомитетом ярмарки Non/fictio№24 с первого по пятое декабря проводит акцию по сбору книг для библиотек и учебных заведений Донбасса.Гостиный двор заполнили более трехсот издательств и книготорговых предприятий. Глаза разбегались от новинок и переизданий отечественной и зарубежной литературы. Тут была и публицистика, и научно-популярная литература, и фэнтези. И комиксы. Например, издательство «Комикс-сообщество «Хронограф»» представляло книжку «Лев Толстой. Истории из жизни», а стенд издательства «Самокат» украшали плакаты из графических романов, так сейчас называют комиксы, по Грибоедову и Пушкину.Представительница издательства уверяла, что особенно удался комикс по «Горе от ума», но так ли это в действительности — сказать сложно. Графический роман был похож на черно-белый комикс «Рик и Морти» со справочной колонкой на полях. Но скажем «Самокату» спасибо хотя бы за то, что он больше не издает шведскую книгу «Цацики идет в школу» про мальчика, который «изучает большой член отца, а потом размышляет, есть ли член у Бога».На стенде «Лайвбук» среди прочих красовались книги именитой российской писательницы и лауреата «Нацбеста» Ксении Букши, переехавшей в Израиль, откуда она продолжает радоваться неудачам российских войск и не устает давать определения русским. Так, она собрала русские токсичные привычки. В их число писательница внесла «разрешение себе срывать злость на слабых» и «невнимательную недоброжелательность, возведенную в культ».А вот издательству Popcorn Books не повезло. Оно до последнего присутствовало в списке компаний-участниц, но принятый закон о запрете ЛГБТ-пропаганды смыл Popcorn Books с берегов интеллектуальной ярмарки. Это издательство активно выпускало подростковую ЛГБТ-литературу, например трансгендерные истории Микиты Франко, а также «шедевр», рассказывающий о гомосексуальных переживаниях подростков, — роман «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой.Главный редактор издательства «Альпина Паблишер» Сергей Турко рассказал «Культуре», что принятие закона о запрете ЛГБТ-пропаганды изменит книжный рынок и о том, как на него повлияли последние события в мире.— Изменилась структура спроса, часть тем отвалилась — деловая литература, инвестиции, банки, финансы и так далее. А вот книги по психологии, политике — пошли. Сейчас наверняка рынок будет меняться из-за принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. У нас таких книг нет, а у кого-то — есть. Нам повезло. Выигрывает тот издатель, у которого большой спектр разнообразных тем. Потому что рынок всегда подвержен изменениям — экономическим кризисам или кризисам, вызванным эпидемиями. Сейчас мы ждем хороших авторов. Тем более что надо популяризировать российскую науку. Пусть к нам приходят хорошо пишущие ученые, а мы их издадим. За примерами далеко ходить не надо. На выставке представлена книга космонавта Сергея Волкова «Космос в наследство», — отметил он.Судя по прилавкам, заваленным книгами, закон о запрете ЛГБТ-пропаганды книжный рынок не подкосил. Так, стенд «независимого» книжного издательства Like Book, которое сосредоточилось на выпуске молодежной квир-литературы, вовсе не был пустым. Книг было много, в основном — фэнтези и даже, не побоюсь этого слова, интеллектуальная литература, например «Морфология волшебной сказки» Владимира Проппа.Вообще книг в жанре фэнтези было представлено много. Как правило, они предназначены для так называемых молодых взрослых — Young Adult. На выставке даже была организована дискуссия, которая рассматривала этот жанр для как форму эскапизма.Молодые девушки — ни единого автора-мужчины — рассказали, как стали писательницами. Практически для каждой из них это было бегством от реальности. Что интересно, молодые писательницы не смогли ответить на вопрос, какие литературные произведения их вдохновляют. Честно и немного по-детски признались, что книг, кроме своих собственных или в стиле фэнтези, не читают, зато смотрят сериалы. Поразительный исторический путь национальной литературы, которая была по большей части мужской. А сейчас один из самых читаемых жанров превратился в эстрогеновую жвачку, которая должна обезболить и обезволить современного читателя.Ведущий редактор группы русской фантастики издательства «Эксмо» — именно это издательство организовало дискуссию — Кира Фролова ответила «Культуре» на вопрос, почему нет писателей-мужчин в данном жанре.— Я не знаю, почему фэнтези для молодых взрослых пишут только девушки. Мы, я лично, очень ждем писателя мужчину в этом жанре, — заверила она.Глядя на ярмарку интеллектуальной литературы и на возбужденных посетителей, бродящих от прилавка к прилавку, действительно можно было подумать, что бегство из реальности удалось. Пробуждение произошло внезапно — в очереди за кофе. За спиной хохотал рослый мужчина в тельняшке и, подмигивая продавщице, просил налить 50 грамм водки. «Я просто очень рад, — объяснил он «Культуре». — Столько живых людей, столько целых, не разорванных на куски людей».По словам Алексея, он недавно приехал с войны, потом вернулся к себе в Челябинск и вот сейчас заехал в Москву, а на выставку попал случайно.— Очень жалко гибнущих детей и женщин. Мы, мужики, для этого и созданы — рвать друг друга, а женщины и дети — нет, — собеседник перестал смеяться и стал очень серьезным.Тем пронзительнее прозвучала встреча с итальянским академиком и преподавателем философии в Университете Бари Константино Эспозито, чью книгу «Современный нигилизм» представило на выставке издательство «Рипол классик». Ученый появился перед собравшимися на экране, рассказал о своем исследовании и ответил на вопросы зрителей.По мнению Эспозито, современный нигилизм — не вид поведения или философская программа, а продукт общества потребления и новая повседневность.— Я утверждаю, что нигилизм победил даже в тех людях, кто никогда бы не назвал себя нигилистами. Причина в том, что нигилизм начался с кризиса смысла жизни. В последние годы XIX века Ницше писал: «Что такое нигилизм? Не достает цели, не достает причины, по которой мы существуем в этом мире». И за более чем столетнюю историю вот этот кризис отсутствия смысла вылился в реальную утрату смысла. Потому что кризис несет в себе некую надежду, а вся история нигилизма привела к тому утверждению, что невозможно и помыслить какой-то окончательный смысл, ради которого мы и живем, — поделился он.Отвечая на вопрос «Культуры», Константино Эспозито поделился своим взглядом на значимость религиозной составляющей в нашей жизни сегодня:— Религиозное чувство, пожалуй, это чувство, превосходящее все остальные. И это относится ко всем, я не имею в виду только христиан. Поэтому во времена, когда нигилизм воплощен в жизнь, религиозный вопрос выходит на первый план. Сегодня религия существует не только потому, что имеет многовековую историю за плечами, этого уже недостаточно. Люди нашего времени нуждаются во встрече со свидетелями, теми, кто живет в уверенности, что он любим. И поэтому я думаю, что мы сегодня живем как в евангельские времена. В Римской империи никто еще не знал того человека из Назарета. Не было никакой богатой традиции, все случалось из-за непредвиденной, неожиданной встречи. И мы живем в кризисе подобно Римской империи. Но, как и тогда, сегодня мы можем встретиться со смыслом, воплощенным в плоти и крови, который встает перед нами.