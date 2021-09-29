Глава РГДБ Мария Веденяпина: «Сегодняшним малышам по-прежнему нужна традиционная книга»

Елена СЕРДЕЧНОВА

В сентябре в России впервые прошел Конгресс Международного Совета по детской книге (IBBY). «Культура» выяснила у организаторов, почему это мероприятие так важно, и какие существуют тенденции в детской литературе.

Данный совет – самая авторитетная организация в мире, которая объединяет деятелей литературы, книжной культуры детства и отрочества. «Малую Нобелевскую премию» – Золотую медаль Ханса Кристиана Андерсена – присуждает именно она. Награда вручается каждые два года на конгрессе IBBY автору и иллюстратору, внесшим значительный вклад в развитие современной детской литературы. В этом году ее получили писательница Жаклин Вудсон из США и художница Альбертина Зулло из Швейцарии.

Наши соотечественники тоже завоевывали эту награду – художница Татьяна Маврина в 1976 году и в 2018 году – иллюстратор Игорь Олейников. Страна же наша стала членом Международного совета еще в 1968 году по инициативе Сергея Михалкова и Агнии Барто. Но в СССР, а потом и в России ни разу не проводился конгресс. Лишь в 2014 году РФ подала заявку и выиграла право на его проведение в 2020 году. Но пандемия внесла коррективы, и мероприятия пришлось перенести на год.

Так что событие это для нашей страны беспрецедентное. Стоит отметить, что конгресс – не фестиваль детской книги, а научная конференция, ориентированная на взрослых. Ее организовали – Российская государственная детская библиотека и Национальная российская секция IBBY. О важности события для страны также говорит то, что оргкомитет конгресса возглавила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Серьезную заинтересованность государства в детской литературе можно понять. Чтение остается ключевой точкой в развитии и воспитании ребенка. Хочется верить, что ребенку пока первым в руки попадает книга, а не гаджет. Именно книги открывают тот самый огромный мир, в который ребенок постепенно входит. Возможно, поэтому тема конгресса звучала как «Огромный мир через призму детских книг», а все докладчики так или иначе пытались раскрыть проблему приобщения детей и подростков к чтению.

Директор Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Мария Веденяпина говорит «Культуре», что роль детской литературы сложно переоценить.

– Конечно, современных ребят, приходящих в библиотеки, невозможно сравнить с детьми, которые записывались к нам 25 лет назад. Они по-другому воспринимают информацию, большую часть в их жизни играют информационные технологии. Но для малышей – от нуля до трех плюс по-прежнему нужно человеческое отношение, традиционная книга, совместное чтение с родителями или со специалистами.

По словам Веденяпиной, именно чтение позволяет ребенку постепенно осваивать информацию в отличие от мультфильмов или игр в гаджетах, когда частая смена картинок не позволяет ребенку сосредоточиться. Если этот навык не развивается, то у ребенка появляются трудности с пониманием текста, умением выразить свои мысли.

– Поэтому, чем раньше с ребенком заниматься чтением, чем интереснее это делать, тем больше шансов вырастить читателя. Все эти проблемы – детская литература, чтение, приобщение к чтению – не российские, а мировые. Именно их мы обсуждали на конгрессе. 200 научных докладов лучших специалистов позволили нам это сделать на высоком уровне.

Но конгресс – это не только крупное международное событие. На нем был представлен проект «Россия сквозь призму детских книг», созданный в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

Речь идет о просветительской деятельности. РГДБ сделала ряд интервью с современными отечественными детскими писателями и иллюстраторами. На региональных площадках «ловцы детских душ» будут встречаться с читателями, библиотекарями. Цель проекта – ознакомить и профессиональное сообщество, и посетителей библиотеки с тем, что происходит на рынке российской детской литературы.

Главная же новость этого рынка – детская литература жива и не собирается умирать. Именно она является драйвером роста книжной индустрии. Даже в пандемийном 2020-м году, когда тиражи рухнули у всех книг, количество выпускаемых детских изданий снизилось незначительно. Детские книги покупают. Сейчас они хороши как никогда: текст, иллюстрации, качество бумаги и шрифта. Самым же покупаемым автором в стране остается Корней Чуковский. Каждый год читатели приобретают более миллиона экземпляров его книг.

Советская детская классика востребована и за рубежом. Замдиректора РГДБ по проектной деятельности и массовым мероприятиям, бывший член жюри Премии им. Х. К. Андерсена (2016-2020) Денис Безносов говорит «Культуре», у каждой страны есть определенная литературная специфика. Есть она и у России.

– Наша классика – Корней Чуковский, Самуил Маршак, Агния Барто, Сергей Михалков – очень хорошо известна за рубежом. Современная же русская литература, предназначенная для ребят, интересна прежде всего сказками, например, Сергея Седова, или оригинальным локализованным материалом. Потому что опыт русского ребенка в нашей школе несомненно читается как что-то свежее. Востребовано на Западе и фольклорное направление в нашей современной литературе. Поэтому одним из ключевых спикеров был филолог и фольклорист Валентин Головин, – рассказывает он.

Но у этой ложки меда есть и большая бочка дегтя. Отечественная современная детская литература плохо представлена на международных книжных рынках. Вернее на азиатском рынке она представлена плохо ли, хорошо ли, а вот на западных рынках – практически нет. Нашу детскую литературу очень мало переводят на английский язык. Плохо это и для заработков писателей, и для номинантов той же «Малой Нобелевской премии». Ведь жюри читает только литературу на английском языке. Плохо это и для государства, которое лишается важного средства коммуникации на международной арене.

А вот с иллюстраторами совсем другая история. Они очень хорошо интегрированы в международный рынок как в азиатский, восточный, так и в западный. Достаточно вспомнить, что Золотую медаль Ханса Кристиана Андерсена в 2018 году получил иллюстратор Игорь Олейников. А на Братиславской биеннале – выставке международной иллюстрации – представлено много наших художников, многие из них удостоены наград.

Быть детским писателем непросто по многим причинам. Одна из них – вероятно им придется следовать новым трендам, идущим с Запада. Мария Веденяпина говорит, что сейчас Россия вливается в это русло.

– Во-первых, речь идет о совершенно новой тенденции – silence bооks – молчаливых книгах, в которых отсутствует текст, есть только рисунки. Они предназначены для того, чтобы ребенок мог сам придумывать сюжет. Во-вторых, существует тренд на серийность, когда герой кочует из книжки в книжку. В-третьих, растет интерес к графическим историям – комиксам, графическим романам.

Несмотря на то, что русские книги практически не переводят на английский язык, они находят читателя – ребенка до 11 лет. По рейтингу PISA, одно из исследований которого посвящено чтению дошкольников и младших школьников, Россия занимает сейчас первое место. А вот в следующей возрастной группе – уже 31-е, потому что интерес к чтению у подростков падает. Появляются гаджеты, игры и соцсети. Лидирующие же позиции в рейтинге у азиатских государств, где ведется большая работа по приобщению детей к чтению.

Денис Безносов считает, что России стоит поучиться у этих стран и создать «большую межведомственную программу поддержки детского чтения». Глава же Российской государственной детской библиотеки полагает, что несмотря на то, что в отечестве нашем существует ряд премий для детских писателей, еще одна награда – «общенациональная литературная премия за книги для детей» пойдет литературе только на пользу.

Фотографии: Сергей Киселев / АГН Москва.