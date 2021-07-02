Сергей Гончаров, РГО: «Мы должны помнить о том, что Россия — северная страна, развернутая фасадом в Арктику»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Российское географическое общество представило книгу по материалам исторической экспедиции «На Земле Франца-Иосифа».

Презентация прошла в Институте Наследия имени Д.С. Лихачева. Об экспедиции, которая состоялась в далеком 1985 году, рассказали ее участники: замдиректора Института Наследия Александр Окороков, исследователи Виталий Тепляков и Алексей Казаков. Сама же публикация стала возможной благодаря поддержке Мурманского областного отделения Русского географического общества (РГО) и ПАО «Норникель».

Почему именно сейчас была издана эта книга? Замдиректора Департамента федеральных и региональных программ ПАО «ГМК «Норильский никель» Игорь Ларичев считает, что издание привлечет внимание к актуальным проблемам Арктики. Соперничество за эти территории активизируется вместе с изменением климата, несмотря на существующие договоренности между странами. Сегодня арктические владения поделены на пять секторов ответственности между Россией, США, Норвегией, Канадой и Данией. Не случайно на недавней встрече в Женеве Владимира Путина с президентом США Джо Байденом обсуждалась тема Арктики.

Гонка между странами, претендующими на территории Северного полюса, началась, пожалуй, с норвежских путешественников Фритьофа Нансена и Ялмара Йохансена. Именно они пытались сделать Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) — архипелаг в Северном Ледовитом океане, состоящий из 192 островов и входящий в состав Архангельской области, — трамплином к Северному полюсу. На ЗФИ стояли и итальянские экспедиции, и американские, и русские — та же знаменитая экспедиция под руководством Георгия Седова.

Поиск и фиксация следов этих походов, а также следов посещения этих мест мореходами-поморами и стали главными задачами исторической экспедиции, организованной в 1985 году Географическим обществом СССР совместно с Мурманским высшим инженерным морским училищем.

На вопрос, в чем важность именно этой исторической экспедиции, замдиректора Института Наследия, архитектор-реставратор Александр Окороков говорит «Культуре», что она, по сути, являлась первой экспедицией в СССР на острова архипелага. Однако ее результаты до сих пор не были обнародованы, поскольку официальные отчеты утеряны в ведомствах в 90-е годы.

— Мы целенаправленно шли исследовать артефакты, оставшиеся от известных экспедиций, которые так или иначе стремились попасть на Северный полюс. Например, искали паровую яхту «Эйра» — шотландское судно, затертое льдами у берегов ЗФИ в 1881 году, — делится он. — По предметам, собранным в ходе нашего исследования, удалось получить важную историческую информацию, связанную с оснащением международных экспедиций: одежда, боеприпасы, инструменты. Можно сказать, что мы открыли дополнительные странички истории.

По мнению Окорокова, все экспедиции были плохо подготовлены. Например, американская привезла с собой для зимовки щитовые домики, в которых, конечно, было невозможно долгое время находиться в таком суровом климате. Одежда оказалась слишком легкой, ткань напоминала сукно. Зато оружие было явно экспериментальным. Специалисты по военной технике удивлялись грушевидным пулям, оригинальным ружьям.

Трудно сказать, почему участники походов, например американцы, оказались столь неподготовленными. Видимо, климатические условия на Земле Франца-Иосифа сильно отличаются даже от Аляски. А опыта продвижения к Северному полюсу, да и к Южному, в начале XX века не было. Все покорители Севера экспериментировали, подбирали оптимальный вариант одежды, провианта, оружия. Требовалось взять с собой минимум вещей, которые должны были оказаться максимально эффективными. Сто с лишним лет назад сюда было сложно добраться. Обычно приплывали на парусниках или паровых яхтах.

Сегодня с Землей Франца-Иосифа есть морское сообщение. Благодаря ему развивается полярный туризм. Однако для того, чтобы это направление раскрылось в полную силу, надо определиться с тем, что будет показываться туристам.

Сергей Гончаров, член совета Мурманского областного отделения Русского географического общества, говорит «Культуре», что вопрос о содержательности полярного туризма — очень важный.

— Надо показывать стоянки поморские, кресты поморские, маршруты российских экспедиций — рассказывать, кто и когда их организовывал. Нужно популяризировать знание об освоении русскими Арктики. Для этого и нужны книги, подобные изданной. Они в интересной и доступной форме помогут принять людям решение, в каком направлении это развивать, — делится он. — С Арктикой связана большая история, героическая с точки зрения экспедиций — дореволюционных и советских. Это труд, кровь, гибель людей. Наши предшественники в Арктике — поморы, подняли промысел добывания зверя на недосягаемую высоту, организовывали постоянные поселения на Севере, например на Шпицбергене.

По его мнению, книга «На Земле Франца-Иосифа» призвана напомнить жителям России, что Арктика — это российская территория.

— Напоминать прежде всего нам. Мы не знаем ни того, с каким трудом русские открывали эти территории, ни их названий. Мало кто знает, что именно русские впервые достигли Северного полюса за счет того, что у СССР появились атомные ледоколы. А между тем среди нас есть люди, которые зафиксировали то, что осталось после пропавших экспедиций. Сейчас эти следы уже исчезли, — говорит Гончаров.

Интересно, что исследователи Северного полюса считают арктические территории не безжизненной пустыней, а местом, полным жизни. «Когда ледокол взламывает лед, то под ним можно увидеть поля водорослей, похожие на подводные джунгли», — рассказывает Гончаров.

Исследования Арктики не прекращены. И большую роль в них играет Северный флот. Такие экспедиции чрезвычайно дороги, и обычный НИИ может себе позволить их с трудом. Сергей Гончаров уверяет, что последний раз так плотно армия была задействована в научных географических исследованиях во времена Миклухо-Маклая. Оказывается, знаменитого естествоиспытателя на Новую Гвинею доставило российское военное судно.

— Знаю о последних военных экспедициях, куда входят и гражданские лица — археологи, историки. Военные решают свои задачи, ученые — свои. Наверное, это правильно, потому что финансировать такие экспедиции гражданским организациям очень дорого, — сообщает он. — А вообще, Россия сейчас укрепляет военное присутствие в Арктике. Это наша территория. Мы ею исторически владели, мы ее открыли, почему мы должны ею с кем-то делиться?

По мнению Гончарова, сейчас идет дележка этого региона, являющегося огромной сырьевой базой. Он подкрепляет свои слова фотографиями норвежских карт, на которых отсутствует русское название пролива Гайдовского, разделяющего остров Нортбрук на ЗФИ, а на картах Шпицбергена русские названия переименованы в норвежские.

— Чего там только нет в Арктике, включая нефтяные месторождения. Многое еще не разведано. Все хотят получить лакомый кусочек. Подобные работы доказывают приоритет именно российской юрисдикции северных территорий. Именно русские первыми открывали эти земли. Я имею в виду поморов, которые задолго до австро-венгерской экспедиции, официально открывшей ЗФИ, ходили туда за моржом, также как на Шпицберген и Новую Землю. Мы должны помнить о том, что Россия — северная страна, развернутая фасадом в Арктику, — уверяет собеседник.

Особенно об этом стоит помнить именно сегодня, когда Россия на два года — до 2023 года — стала председателем арктического совета и определяет мировую повестку в отношении Арктики.

Фото: Захар Мухин, фотографии предоставлены пресс-службой Института Наследия.