Николай Бурляев: «Поле литературного форума «Золотой Витязь» духовно и экологически чисто»

Сергей ШУЛАКОВ









Народный артист России, известный актер, режиссер и общественный деятель рассказал «Культуре» об истории и сегодняшнем дне литературного вектора Международного славянского форума искусств «Золотой Витязь», чьим основателем и президентом он является. — Николай Петрович, вас знают прежде всего как актера и режиссера. Как родилась идея литературного вектора форума «Золотой Витязь»?



— Режиссерская профессия предполагает обращение ко всем видам искусства, а для меня внимание к литературе всегда было основополагающим. Я много снимался как актер, но самым сокровенным моим творческим устремлением было желание заниматься литературой, его я ощутил лет в шестнадцать. А позже к этому подвигла и очевидная деградация нашего общества в отношении к Слову. Гоголь писал: «Сейчас идет бой, самый главный бой — бой за душу человека». Когда пришла зрелость, для меня стало очевидным, что поле боя за русскую литературу, сегодня, быть может, самое важное. Одиннадцать лет назад я предложил Валентину Распутину организовать Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь». Мы начали создавать его вместе, затем непрерывно развивали, и наше соратничество длилось вплоть до ухода Валентина Григорьевича.



— Вы автор нескольких книг, отмеченных на литературных конкурсах. Хватает ли сейчас времени писать?



— Пишу непрестанно. В этот год, благодаря «домашнему аресту» из-за пресловутой пандемии, осуществил свою «Болдинскую весну», написал пять повестей и литературный сценарий нового художественного фильма. Готовлю к изданию многотомник, призванный обобщить все, что удалось написать за полвека: литературные сценарии, повести, поэзию, публицистику, воспоминания о моих великих друзьях-соратниках, вошедших в пантеон русской культуры XX века.



— В длинном и коротком списках литературного форума «Золотой Витязь» этого года сравнительно много авторов нового поколения. Как, на ваш взгляд, за время своей работы форум повлиял на российских авторов и современный литературный процесс?



— Об этом не мне судить. Однако, по мнению сотен лауреатов литературного «Золотого Витязя», наш форум стал одним из интереснейших и самых престижных для современного литературного процесса смотров. Произошло это благодаря тому, что девиз «Золотого Витязя» — «За нравственные идеалы, за возвышение души человека» — стал мощным магнитом для позитивных литературных сил славянского мира, не желающих предавать дар, врученный им Господом, не предавать читателей, искренне верящих в высокие идеалы. Лермонтов писал: «Есть чувство Правды в сердце человека. Святое Истины зерно…» Литературный «Золотой Витязь» пытается нести Правду и находит все больший отклик в сердцах литераторов и читателей.



Поле литературного «Золотого Витязя» духовно и экологически чисто, и это не может не притягивать и не вселять веру в то, что, лишь соединив силы Добра и Правды, можно сохранить себя, свою душу и помочь искушаемому миру.

— На этот раз в довольно большом количестве на форум подали свои работы представители православного духовенства. Свидетельствует ли это, что наша литература возвращается на путь, на который ее огромными усилиями ставил Гоголь, — путь Православия, искусства как религии, служения Богу?



— Литература должна возвышать и гармонизировать душу, театр должен быть храмом, квадрат экрана кино и телевидения — иконой, помогающей душе в стремлении в Горний мир, в постижении Бога и себя.



Истинное искусство всегда опиралось на божественное начало. Без Валентина Распутина, Василия Шукшина, Василия Белова, Николая Рубцова — воцарились бы вечные Быков, Шнур и «черные квадраты». В истории мировой литературы остались Пушкин, Лермонтов, Достоевский и другие великие творцы Слова, а вся эпатажная шелуха развеялась, как дым.



— Николай Петрович, чем запомнился предыдущий литературный форум «Золотой Витязь»?



— На юбилейный, десятый форум, прошедший в прошлом году, приехали поэты и писатели из Сербии, их опекала доктор исторических наук, руководитель Центра изучения современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, часто выступающая по телевидению балканист Елена Гуськова. После форума в российских федеральных СМИ появились статьи о книгах наших сербских друзей. Многие толстые литературные журналы, особенно в провинции, которые, как известно, исторически являются для русских людей и мерилом эстетических воззрений, источником информации и даже порой адвокатом, держат свои тиражи, публикуя произведения, прошедшие отбор форума «Золотой Витязь».



— Какие изменения претерпела организация нынешнего форума в условиях затухающей, но еще не побежденной пандемии?



— В этом году мы не смогли провести литературный форум «Золотой Витязь» в лермонтовском Пятигорске, где он проходил уже несколько лет. Но благодаря неравнодушию моих друзей XI Международный славянский литературный форум пройдет в Москве 15 октября, в день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Мы рассадим гостей в зале в соответствии с неукоснительными пожеланиями служб, что призваны заботиться о нашем физическом, телесном здоровье, обеспечим средствами индивидуальной защиты.



— Каким вы видите форум в 2021 году?



— Никогда не занимался отвлеченными предположениями, каким будет очередной форум, просто работал. Неустанно ткал нить света и контуры будущих фестивалей, несмотря на порой противодействие и подножки, веруя более всего в помощь Божию и Победу. Русская пословица гласит: «К смерти готовься, а рожь сей».







Николай Петрович Бурляев – советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, писатель и общественный деятель. Народный артист России, лауреат многочисленных премий, основатель и президент Международного славянского форума искусств «Золотой Витязь», член Патриаршего Совета по культуре, первый заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры РФ. В этом году Международный славянский литературный форум, как часть форума искусств, проходит в 11-й раз.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»