О радости встреч и боли разлук

20.12.2019

Виктор ЛЕОНИДОВ

Каждый номер журнала «Русское искусство» является подарком для ценителей прекрасного. Не составил исключения и новый выпуск (III/2019).

Здесь и материал о двух казанских живописцах и друзьях юности — Николае Фешине и Павле Бенькове. Оба закончили свою жизнь под палящим южным солнцем, только Фешин в Калифорнии, а Беньков — в Самарканде. О суровой и величественной судьбе отца и сына Рерихов, связавших свою жизнь с Индией и в самые трудные годы старавшихся служить России. Наверняка привлекут внимание статьи о загадочных музах мастеров Серебряного века Виктора Борисова-Мусатова и Константина Сомова, женщинах, которых они запечатлели на своих полотнах. Открытием для многих станет рассказ о меценате Левитана Сергее Морозове. С его именем связано создание кустарно-столярной и резной по дереву мастерской в Сергиевом Посаде, которой долгое время руководил пейзажист Владимир Соколов. Его картина «Монастырский двор», как и другие произведения той поры, впервые публикуется на страницах журнала.

Конечно, не останется незамеченной статья о непростых отношениях двух художников русского авангарда — Марианны Веревкиной и Алексея Явленского. Журнал представляет серию их работ, находящихся в Центре Пауля Клее и в других собраниях Швейцарии.

Сегодня, когда в Государственной Третьяковской галерее, в здании на Крымском Валу, открыта выставка Василия Дмитриевича Поленова, несомненный интерес читателей вызовут статьи о коллекции туркестанской керамики, собранной автором «Московского дворика», и о русской архитектуре, запечатленной живописцем. А те, кому дорога история Третьяковской галереи, вспомнят имя художника-монументалиста Юрия Константиновича Королева, ее директора, двенадцать лет возглавлявшего главный музей страны. Подборка материалов посвящена 90-летию со дня рождения (1929–1992).

Вместе с сотрудниками Музея русской иконы и всем культурным сообществом редакция скорбит о безвременной кончине Михаила Юрьевича Абрамова, создателя частного по принадлежности и общенародного по доступности центра восточно-христианского искусства.











