22 декабря 1964 года

20.12.2019

Сергей ГРОМОВ

55 лет назад, 22 декабря 1964-го, «Советская культура» вышла с несколькими программными материалами. В связи с открывшимся объединенным пленумом правлений союзов композиторов СССР и РСФСР и художественного совета по музыке Министерства культуры газета выпустила статью «Проблемы советской оперы», где дается изложение доклада доктора искусствоведения Бориса Ярустовского. Специфические особенности этого «разбора полетов» демонстрирует такой, например, фрагмент:

«Изрядно затянувшимся эстетическим бедствием оперного жанра является штампованный характер картин, связанных с экспозицией так называемых сил контрдействия: стан врагов — белогвардейцев, фашистов, мещан, капиталистов — во многих опусах изображается на редкость одноцветными музыкальными красками. Здесь, разумеется, вполне «правомочны» характеристики злых сил, основанные на необычных и эмоционально неожиданных, эстетически отталкивающих звучаниях. Но ведь столь распространенные уменьшенный септаккорд или даже увеличенное трезвучие давно перестали создавать у большинства слушателей тот «фонический» эффект, на который рассчитывает автор».

Другими словами, докладчик призвал изображать «врагов» тоньше, изысканнее, разнообразнее. В числе других проблем Ярустовский упомянул слабую подготовку оперных певцов, «однотипность, отсутствие вдумчивых обзоров» в критике, то, что «дирижер стал незаметной фигурой в музыкальном театре», а молодые композиторы, «опасаясь банальности, отказывают себе в мудрой простоте».

Не менее скрупулезному анализу подверглась выставка «Москва — столица нашей Родины». Отметив как наиболее значительное произведение искусства триптих Гелия Коржева «Опаленные огнем войны», трио критиков попеняло отдельным художникам на поверхностность: «Мы вновь встречаемся с тем обеднением духовного мира и внешнего облика современника, которое еще недавно утверждалось... как непременное качество «современного стиля», подлинного «новаторства»... герои лишены интеллекта: они предстают перед нами как воплощение грубой физической силы примитивного человека».

Эти и другие публикации номера примечательны прежде всего тем, что они отражают в известной мере культурную политику государства того периода — спустя пару месяцев после смещения со всех руководящих постов Никиты Хрущева.











