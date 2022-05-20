NFT-искусство: миллионы из виртуальной реальности

Марина ЛЕПИНА

Скоро, возможно, мы будем чаще разглядывать картины не на холстах, а на огромных экранах. Цифра приходит и в живопись. «Для нас открылось пространство, которое еще 50 лет назад назвали бы магией», — говорят цифровые художники.

Цифровизация не обходит стороной ни одну сферу нашей жизни. Современные художники постепенно отходят от традиционной живописи — им становится интересно работать в цифре, а оцифрованные картины продаются в виде NFT — это невзаимозаменяемый токен (non-fungible token). Картина в виде зашифрованной единицы криптовалюты становится виртуальной — при этом современные NFT-картины подчас стоят в разы дороже традиционных произведений искусства. Такие работы уже выставляются на Christie’s и Sotheby’s, где продаются за миллионы долларов. Россия тоже в этом тренде.

Искусство в цифре: мода или новые активы?

Самый известный пример полного перевода NFT-произведения цифрового искусства из физического состояния в виртуальное — уничтожение картины Бэнкси Morons (White). Ее токенизировала компания Injective Protocol: специально для этого картина была куплена у Taglialatella Gallery почти за сто тысяч долларов. Теперь картина доступна только в виде невзаимозаменяемого токена. В начале 2021 года аукционный дом Christie’s продал за 69,3 млн долларов NFT-работу «Первые 5000 дней» (First 5000 Days) художника Майка Винкельманна — Beeple, который трудился над ней почти тринадцать лет. Это первое полностью цифровое произведение искусства, выставленное на традиционный аукцион.

Пандемия внесла свою лепту в развитие NFT-искусства: когда жизнь перетекла в онлайн, это предрекло резкий скачок развития сферы NFT-технологий. Только за 2020 год рынок продаж NFT-картин вырос в четыре раза — на общую сумму в 250 миллионов долларов.

NFT-работы продаются быстро и дорого: коллекционеры тоже почувствовали вкус к этому направлению, быстро осваивая работу с виртуальным кошельком и биткоинами. В марте 2021-го канадская певица Граймс (GRIMES) продала на площадке Nifty Gateway коллекцию из десяти NFT-картин, которые она создала со своим братом-художником Маком Бушером: за полчаса Граймс заработала шесть миллионов долларов! Актриса Линдси Лохан реализовала свои NFT-портреты за 17 тысяч долларов. Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ США Эдвард Сноуден создал NFT-работу Stay Free, средства с продажи были направлены в фонд Freedom of the Press Foundation.

Шедевры Эрмитажа в NFT

Музеи тоже начинают присматриваться к этому направлению. Государственный Эрмитаж в рамках проекта «Ваш токен хранится в Эрмитаже» выпустил лимитированную серию NFT-работ — цифровые копии мировых шедевров из своей коллекции, в том числе картины Леонардо да Винчи, Джорджоне, Винсента Ван Гога, Клода Моне. Цифровые копии подписаны директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским — именно этот автограф придает эрмитажным NFT-картинам уникальность и при этом защищает оригиналы. Кстати, даже место подписания NFT-работ — залы Эрмитажа — тоже закреплено в метаданных. А все вырученные от продажи средства перейдут Эрмитажу.

«Эрмитаж — консервативный инноватор — консервативный музей, который использует новейшие технологии. К ним относятся и наш проект «Ваш токен хранится в Эрмитаже», и вся наша работа c NFT. Мы расширяем цифровые возможности знакомства с коллекцией Эрмитажа, с его залами и зданиями. Это пути, которые подчеркивают, с одной стороны, демократичность музея, с другой — доступность роскоши его посещения», — замечает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью «РГ».

Интерес у Эрмитажа не финансовый, а, скорее, искусствоведчески-коллекционный интерес, задача — посмотреть, как аудитория ценителей искусства воспринимает новый NFT-формат. «NFT — это философия, это эстетика обладания. Цифровые копии произведений искусства наполняют интернет, где, по сути, все имеют к ним доступ, но NFT — это чувство собственности, а в нашем случае — чувство причастности к Великому музею», — считает Пиотровский.

Погружение в метавселенную

NFT-рынок упрощает жизнь художникам. Им не нужны посредники для продажи своих работ: они сами могут выставляться на специальных площадках, где проходит регистрация и автора, и произведения, что помогает отслеживать авторские права и защищает от пиратства. Сами художники говорят, что они фактически погружаются в метавселенную — и погружают в нее и нас с вами. В России NFT-искусство впервые было представлено на Международной ярмарке-выставке современного искусства Cosmoscow-2021, которая прошла в сентябре 2021 года в Москве. Стенд об NFT-арте открыли NFT-агентство и онлайн-галерея Digital Art EXPO и информационный портал об искусстве 1artchannel.

«Мы объединяем цифровой и традиционный мир искусства. Для коллекционеров NFT-работы подчас становятся интереснее, чем традиционные картины. NFT-искусство — тренд, мимо которого профессиональное сообщество уже не может пройти», — рассказал корреспонденту «Культуры» Герберт Шопник, основатель NFT-агентства Digital Art EXPO.

Кто успел, тот получил неплохой результат. В 2017 году появилась одна из первых NFT-коллекций — команда Larva Labs создала CryptoPunks, это десять тысяч NFT-изображений размером 24х24 пикселей. Их сначала можно было получить безвозмездно. А потом они начали продаваться за тысячи и миллионы долларов. Самый дорогой вариант был продан за семь миллионов долларов. На Cosmoscow-2021 в секции онлайн-галереи Digital Art EXPO была продемонстрирована одна из картин серии CryptoPunk, купленная в августе 2021 года компанией Visa за 150 тысяч долларов. «Зарождается новый культурный код. Показ CryptoPunk на традиционной выставке — новый этап в цифровом развитии общества», — подчеркивает в беседе с корреспондентом «Культуры» сооснователь NFT-агентства Digital Art EXPO Ольга Каменская.

NFT-картины демонстрировались на выставке на огромных ультрасовременных телевизорах Samsung — компания тоже не отстает от веяний времени и активно поддерживает цифровые технологии. Samsung провела конкурс «Свет и энергия» среди NFT-художников, и на выставке были объявлены имена авторов самых оригинальных цифровых картин. В шорт-лист вошли Кирилл Рейв (Kirill Rave), Synticate и Meta Rite.

Цифра как новая возможность для творчества

Технологии NFT с удовольствием использует молодое поколение художников. Почему они с таким интересом погружаются в цифру? Например, Кирилл Рейв получил классическое художественное образование в качественных учебных заведениях — от школы с углубленным изучением изобразительного искусства и школы акварели Сергея Андрияки до Московского архитектурного института. Но переосмыслил со временем свои знания и интересы. «Дверью в мир новых технологий для меня стал айфон в 2013 году. В моих руках появились революционные возможности, которые выстраивают мосты между цифровым миром, миром наших грез, соцсетей — и миром реальным, миром людей, с которыми мы общаемся. Этот симбиоз является для меня очень важным, я обожаю гибриды и тотальные инсталляции», — рассказал «Культуре» Кирилл Рейв.

Цифра затягивает все больше. «Вдохновение возникает и от процесса создания работы, и от ее изначальной концепции — то есть это путь и концептуальный, и технический. Когда все объединяется, для меня это высшее наслаждение. Такое же, как когда ты видишь, как высыхает акварель, когда ты пишешь красками на пленэре. Еще больший сюрприз и неожиданность, когда результат превышает ожидания, — говорит художник. — Меня будоражит возможность взаимодействовать с людьми со всей планеты по интернету, с теми, которым близки твои культурные коды, ты ощущаешь себя частью метавселенной. Цифровое искусство — тоже средство общения, просто оно имеет свою специфику».

Художница Meta Rite — из династии традиционных живописцев, но тоже увлеклась цифровой живописью: «Мои родители художники-архитекторы, окончили Академию художеств имени Репина. Ее же окончил муж. Родители мужа тоже художники — мама художник-архитектор (опять Академия художеств), папа — дизайнер интерьера, выпускник «Мухи». Все стены у нас в доме завешаны картинами, все антресоли забиты холстами, подрамниками и рамами». Однако цифра побеждает, и уже и двенадцатилетняя дочь Meta Rite вслед за родителями увлекается живописью на современных гаджетах.

«Искусство — это внутреннее событие. Это то, что ты почувствовал внутри. У каждого из нас были истории острых переживаний, которые разворачивались в Сети, ты смотришь на экран телефона и испытываешь гамму чувств. Грань между реальным и виртуальным становится все прозрачнее, — рассказала «Культуре» Meta Rite. — В диджитале есть неоспоримый плюс. Ты можешь сделать картину за день. При этом она масштабируется, нет никакой проблемы показать ее на пятиметровом экране. Перевозка искусства — это отдельная сложная история. В цифре такой проблемы просто нет. Выставка в США? Одно нажатие кнопки — и все нужные файлы улетели к адресату. Теперь ты можешь присвоить своей работе уникальную запись в блокчейне и предложить ее мировому арт-рынку, не выходя из дома и не используя посредников». Но NFT-искусство имеет свои особенности — например, уже нужно думать об облачных хранилищах, носители устаревают. В целом риски есть в коллекционировании как традиционного, так и NFT-арта, а также юридические тонкости.

«Вложение в NFT-искусство — это вложение в зарождение новой эпохи»

Глеб Костарев, директор Binance в Восточной Европе, рассказал «Культуре», что сам начал коллекционировать NFT скорее с целью поддержать художников и креаторов: «Миша Мост, Покрас Лампас, Брикспейсер, Эдуард Михайлов — все эти ребята стояли у истоков зарождения NFT в России, они внесли огромный вклад в развитие этого рынка». По мнению Глеба Костарева, сейчас сама парадигма мышления смещается в виртуальную сторону, поэтому и NFT стали частью этого тренда.

«Думаю, что для людей, которые уже давно в диджитале или в криптовалютной индустрии, NFT-коллекционирование даже проще, — полагает Глеб Костарев. — С физическим предметом ведь происходит многое, он изнашивается, теряется, мнется, а с цифровым такого не происходит. И, на мой взгляд, это совсем не сложно».

«Меня привело к NFT-искусству желание постичь технологии, которые меняют наш мир, искусство, самого креатора, узнать, что он делает с этими средствами и технологиями, которые стали ему доступны, — рассказала «Культуре» сооснователь NFT-агентства Digital Art EXPO Ольга Каменская. — А вложения в такую коллекцию — это вложения в зарождение новой эпохи». Причем, отмечает эксперт, сфера NFT имеет свои скорости: то, что было создано в цифре два-три года назад, уже фактически превращается в антиквариат. А это значит, что вкладывать в NFT-коллекционирование выгодно. Эти работы со временем все дорожают и будут обладать все большей ценностью.

Ольгу Каменскую привлекает, что цифра — прозрачна. К тому же в традиционной живописи автор при продаже работы лишь единожды пользуется правом на выгодоприобретательство, от последующих продаж не получает прибыли. В NFT-сфере заложено право автора работы получать роялти от любой последующей продажи (будем оптимистично думать, что цена будет выше с каждым разом). «То есть автору выгодно творить в диджитал. А с точки зрения коллекционера — выгодна прозрачность, верификация подлинности, верификация цен и того, кому работа принадлежит сейчас. NFT — неизменяемая цепочка, лишь дописывается код с каждой новой продажей NFT-работы», — поясняет Ольга Каменская.

«Открылось пространство, которое полвека назад назвали бы магией»

Кто-то скажет, что цифровое искусство — неживое. Но сами художники с этим не согласны. «У меня нет ощущения, что цифра — это что-то мертвое. Наша активность уже давно перетекла в места, которые невозможно потрогать, мы — жители социальных сетей, нематериальное для нас стало материальным, — считает Meta Rite. — Для нас открылось пространство, которое еще 50 лет назад назвали бы магией. Цифровое искусство — это дитя происходящих с нами процессов».

Какие перспективы рынка НФТ-коллекционирования видят эксперты? И что же будет с традиционной живописью — неужели картины будут спрятаны в шкафы и покроются пылью? Электрический мир противостоит аналоговому, но при этом они вовсе не вытесняют друг друга. «Если говорить только об искусстве, то думаю, что в скором времени мы увидим некую трансформацию, — полагает Глеб Костарев. — По мере развития рынка требования к исполнению NFT-работ будут выше, а задавать планку будут люди из области традиционного искусства, и на рынок NFT художники будут заходить исключительно с качественными работами. Традиционное искусство никуда не денется, но все больше и больше художников, галерей, музеев так или иначе будут смотреть в сторону цифровизации, в том числе и в направлении NFT».

Причем традиционное искусство вполне может совмещаться с цифровыми технологиями. «Как только общество сможет найти технологические, юридические и другие варианты совмещения этих миров и возможности сквозного просмотра ценности и ликвидности цифрового объекта (в виде NFT) и физического объекта, это будет самый активный и эффективный прорыв, и мы уже работаем над таким крупным международным проектом», — замечает Ольга Каменская.

Фотографии: Максим Стулов / Ведомости/ТАСС; картина Майка Винкельмана "Первые 500 дней".