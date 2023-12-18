Благотворительный фонд «Артист» отметил юбилей «Признанием»

Елена ФЕДОРЕНКО

Праздник пятнадцатилетия Благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист» состоялся на сцене РАМТ и был ознаменован вручением премии «Признание», которая нашла своих героев уже в пятый раз.

В праздничный вечер на сцену вышли учредители фонда «Артист»: Евгений Миронов, Леонид Ярмольник, Мария Миронова, Наталья Шагинян-Нидэм. Отсутствовал важный член команды Игорь Верник — он играл спектакль в МХТ. Это они в 2008-м создали Фонд, помогающий ветеранам. По сути подхватили великую традицию российской благотворительности — имена Маргариты Эскиной, приносившей на посту директора Дома актера имени Яблочкиной радость и продление жизни служителям театра старшего поколения (именно собранная ею картотека легла в основу «Артиста») и директора-худрука цирка на Цветном бульваре Юрия Никулина, окружавшего заботой верных работников арены, вспоминали на вечере.

О результатах «эстафеты добра» и масштабе благих дел «Артиста» свидетельствуют цифры, и они поражают. За 15 лет на помощь деятелям искусства ушло более 700 миллионов рублей, оказана поддержка по 30 тысячам обращений ветеранов. Ежегодно под опекой Фонда находятся более двух тысяч человек. Вниманием и теплом окружены те, кто попал в непростую ситуацию: время их преданного служения искусству сменилось периодом одиночества и забвения, когда здоровье уже не позволяет вести активную жизнь. Фонд принимает участие в их судьбах, оказывает поддержку — материальную, медицинскую, социальную. В этом — его основная миссия. Волонтеры привозят лекарства и медицинское оборудование, находят сиделок, сопровождают на прием к врачу. По первому требованию пополняют «продуктовую корзину», старших коллег обеспечивают слуховыми аппаратами, инвалидными колясками — нередко просьбы выполняются на следующий день после обращения. Своих подопечных сотрудники Фонда определяют в стационары, центры реабилитации и санатории. А культурный досуг, который они обеспечивают, продлевает ветеранам счастье сотворчества. Зрители увидели видеозапись, на которой о деятельности Фонда высказывались те, кто в разное время получил от него серьезную поддержку, как предметную, так и душевную. Ветераны сцены вспоминали о далеких годах и благодарили Фонд за день сегодняшний — от их улыбок исходило тихое сияние.

Праздничную церемонию открыла министр культуры РФ Ольга Любимова. Словами искренними и трогательными она отметила «прекрасную невероятную дату потрясающего фонда «Артист», работники которого помимо огромной суммы денег, отданных на помощь ветеранам, «выполнили очень многое». «Сколько было вовремя сделанных звонков, сколько раз вовремя приехали — поддержали и обняли, сколько раз не забыли поздравить, сколько раз помогли прооперировать, а сколько раз вовремя позвонили главврачу. Спасибо фантастической команде Фонда за тяжелый, но очень благодарный труд».

Центральное событие вечера — вручение премии «Признание» выдающимся представителям самых разных творческих профессий, ветеранам театра. Экспертный совет Фонда проделал работу грандиозную, изучая деятельность номинантов из 80 городов разных регионов России. Кандидаты — работники сцены и закулисья: актеры и руководители театров, драматурги и художники, историки театра и хореографы, реквизиторы и гримеры. «Признание» за вклад в развитие искусства получили 20 опытных старейшин театрального дела. Лауреатам вручили памятную статуэтку универсального бродяги Чарли, уникального лицедея Чарли Чаплина.

Доверительный тон и особую доброжелательность вечеру задавал ведущий — Игорь Золотовицкий, чьи добрые шутки выстраивали лихую драматургию торжества. Он вызывал на сцену лауреатов и тех, кто объявлял их имена — чиновников высокого ранга и известных актеров, директоров и художественных руководителей театров Москвы.

Первого лауреата пригласил министр культуры. Звезда мирового балета Владимир Васильев прочитал свое стихотворение: «Я рад тому, что я живу, / Что светит солнце яркое, / Что ночь сменяет синеву, / Что и во сне и наяву / Мне смерть пока не каркает». За многолетнее служение искусству и вклад в развитие отечественного театра награду получил драматург и сценарист Александр Гельман. Он поблагодарил артистов, которые играли и играют в его пьесах, и сказал: «Рад, что профессию драматурга «Артист» тоже отмечает».

Громом аплодисментов зрители приветствовали историка театра, критика, доктора искусствоведения Нину Шалимову — в зале было немало ее учеников, прошлых и нынешних. Крики «браво» вторили комментариям ее студентов, почитающих Нину Алексеевну «учителем от Бога». Оперная звезда и замечательный педагог Маквала Касрашвили, чей голос украшал лучшие оперных Дома мира, искренне поблагодарила всех, кто творит добро для ветеранов. Народный художник России Борис Мессерер, недавно отметивший 90-летие, рассказал о радостной атмосфере и счастливых встречах, которые подарил всем собравшимся фонд «Артист».

На подмостки поднимались народный артист Дагестана Ибрамхалил Рамазанов из лезгинского музыкально-драматического театра имени Стальского; Павел Легкобит из театра имени Тургенева города Орла, председатель Орловского отделения Союза театральных деятелей РФ. Среди награжденных — и Николай Тимофеев, архивариус Воронежского театра драмы имени Кольцова; Александра Дурнева — творящая чудеса гример-постижер Мичуринского драмтеатра; Любовь Лукина — завтруппой и помощник режиссера Казанского ТЮЗа; Ирина Комленко — замечательная артистка театра Оперетты Ставрополя; худрук Саратовского театра хоровой музыки Людмила Лицова.

«Под занавес» получал награду Станислав Любшин. Он начал с Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу», продолжил свою речь благодарностью удивительным людям — «прекраснейшим, талантливейшим, благороднейшим», которые помогают ветеранам, а завершил жизнеутверждающими словами Александра Володина: «Чем старше человек, тем он оптимистичнее смотрит на жизнь». Зал взорвался овациями. С ними могли соперничать только громогласные аплодисменты в адрес солистки МосКонцерта Ирины Костровой, 1923 года рождения, ветерана Великой Отечественной войны. Ее стаж служения — 80 лет.

Зал приветствовал тех, кто отдал профессии лучшие годы жизни, но сегодня в силу возраста и болезней не смог приехать на вручение наград. Среди них — любимый многими поколениями студентов Алексей Бартошевич — ведущий шекспировед с мировым авторитетом («он знаком с самим Шекспиром», — пошутил ведущий). Сообщение о награждении уникального педагога аудитория встретила шквалом рукоплесканий.

Выбранный режиссером-постановщиком Георгием Ковалевым формат церемонии превратил действие в незабываемый, добрый, яркий спектакль. Награждения с краткими трогательными приветствиями сменялись выступлениями артистов разных поколений, диалог времен подхватывало видео. В честь каждого лауреата звучали фанфары. Складывался единый сценический ансамбль, вполне реальная история жизни, собирательный образ встречи тех, кто отдал театру долгие десятилетия жизни, с теми, кто уверенно идет по этой дороге или только вступает на нее.

Весь вечер не покидал сцену Московский государственный симфонический оркестр под руководством маэстро Ивана Рудина, дирижер Алексей Чуйков; «Ave Maria» Франца Шуберта исполнили оперная солистка Светлана Касьян и юный вокалист Михаил Кауфман; с виртуозными пассажами аккордеониста и композитора Петра Дранга чутко вела диалог балалайка только начинающей музыкальную жизнь Анастасии Тюриной. Ольга Остроумова с непогрешимой искренностью читала строки Давида Самойлова: «Их не ждут. Они приходят сами. / И рассаживаются без спроса» и представила маленького пианиста Леву Бакирова, который с недетской серьезностью и художественным бесстрашием исполнил «Интермеццо» Чайковского-Плетнева. Переливы мелодий Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» выразительно выводила труба Валерии Михеевой. Все начинающие музыканты — финалисты конкурса юных талантов «Синяя птица». Первокурсники актерского факультета Школы-Студии МХАТ (руководители курса Марина Брусникина и Сергей Щедрин) на разные голоса «разложили» «Молитву» Булата Окуджавы — получился показательный и захватывающий урок по сценической речи. В каждом выступлении таилось выражение сердечной благодарности наставникам, учителям, ветеранам, чьи культурные традиции сегодня живут в их воспитанниках.

А накануне в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына нашла своих героев медаль имени Михаила Чехова. Престижную награду в тихой, почти семейной обстановке, вручили выдающимся педагогам. Профессор кафедры пластической выразительности Щукинского института Андрей Дрознин — крупнейший специалист по сценическому движению, создатель обучающей программы и уникальной системы тренировок будущих актеров, — получая медаль, сказал: «Михаил Чехов для меня — это не какая-то отдельная методика, а целый космос мнений, знаний, провокаций, открытий. Я очень много получил от Чехова в своей работе».

Обладателем награды стал профессор Борис Любимов — ректор театрального училища (института) имени Михаила Щепкина, заместитель художественного руководителя Малого театра, заведующий кафедрой истории русского театра Российской академии театрального искусства, педагог Академии Никиты Михалкова. Борис Николаевич воспитал несколько поколений учеников, научил их не только ориентироваться в профессии, но привил любовь к русской истории, умению слышать ритмы и дыхание времен, переклички былого и настоящего. Уходящий год педагога и наставника уверенно завершается признанием российской образовательной системы в области искусства.

Фотографии: Кристина Кормилицына / РИА Новости; на анонсе фотография из официального телеграм-канала Ольги Любимовой.