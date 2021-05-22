Апрель 2021

140 лет назад, весной 1881 года, взошедший на престол после убийства отца Александр III издал манифест, в котором утверждалась незыблемость самодержавной власти, гарантировалась ее защита «для блага народного от всяких поползновений». Царь призвал «всех верных подданных служить верой и правдой к искоренению гнусной крамолы, позорящей Русскую землю, к утверждению веры и нравственности, к доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии всех учреждений». О том, что этому царскому документу предшествовало, рассказывает статья Валерия Шамбарова «Империя перед выбором».





В очерке «Они были первыми» Владимир Радзишевский освещает тему взаимоотношений двух великих русских литераторов XX века, справедливо отмечая: «Нет ни одной фотографии, на которой рядом с Михаилом Булгаковым оказался бы Владимир Маяковский. Не было меж ними ни литературной близости, ни единомыслия, ни товарищества. И компании у них были разные. Но обоюдный интерес имелся, и считаться друг с другом им приходилось. Даже доводилось соперничать. А еще случались пересечения, о которых они сами едва ли догадывались».





Также в номере читайте материалы о замечательной художнице Анне Остроумовой-Лебедевой, 165-летней истории Третьяковки, заочной дружбе Александра III c Федором Достоевским, создателе детского Ансамбля песни и пляски Владимире Локтеве, актере Олеге Дале и др.







«Национальный праздник, связанный с именами святых Кирилла и Мефодия, появился в России давно. Не однажды возрождаясь из пепла забвения, он всякий раз через какое-то время ставился на рельсы официоза, после чего внешне тускнел, содержательно мельчал, обрастал бюрократическими лозунгами и формальностями, превращаясь в дежурно-ежегодную дату. Чтобы вернуть торжеству его истинную суть, кажется, надо снова ответить на старые вопросы: что значит для нас кириллица, на которой написаны и православные молитвы, и великая русская литература; существует ли в природе славянское единство, символом коего и должен быть этот день?» — утверждает Андрей Самохин, автор статьи, посвященной празднованию 24 мая Дня славянской письменности и культуры.