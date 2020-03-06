Проработавшие более 40 лет артисты из регионов России получат премию фонда "Артист"

06.03.2020

Вручение премий состоится 11 марта, сообщили в пресс-службе фонда.

Премия Фонда «Артист» будет вручена артистам, работникам кино и театра из разных регионов России за многолетний вклад в развитие культуры страны, отмечается в сообщении. Каждый из лауреатов имеет стаж работы более 40 лет, все они до сих пор служат в театре либо занимаются преподавательской деятельностью.

«Лауреаты получат памятную статуэтку и денежную премию», – отметили в пресс-службе.

Наградами будут удостоены театральные деятели из Санкт-Петербурга, Пятигорска, Тюмени, Сарова, Дербента, Новокузнецка, Альметьевска, Новочеркасска, Новошахтинска, Саратова, Владивостока и Абакана. Гостями церемонии награждения станут артисты Евгений Миронов, Мария Миронова, Леонид Ярмольник, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий и Ингеборга Дапкунайте.

Происходящее на церемонии вручения премии будет посвящено выдающимся деятелям культуры, которые внесли многолетний вклад в искусство, служа театру и развивая культуру нашей страны. «Это не только актеры, но и костюмеры, театральные критики, гримеры, машинисты сцены и представители других творческих профессий. Все те, без кого магия театра и кино невозможна», - цитирует пресс-служба соучредителя фонда, народного артиста России Евгения Миронова.