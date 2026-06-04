В Царском Селе завершили реставрацию Китайского зала Екатерининского дворца

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Царское Село"

На последнем этапе на стены вернули 155 лаковых панно, выполненных в традиционных техниках современными китайскими мастерами. В торжественной церемонии участвовали министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.Ольга Любимова назвала событие значимым историческим: «Сегодня — значимое историческое событие. Мы возвращаем в российскую и мировую культуру интерьерный шедевр, утраченный во время Великой Отечественной войны, одну из жемчужин Екатерининского дворца. Китайский зал — самый большой среди интерьеров Зубовского флигеля. Данный реставрационный проект — яркий пример международного сотрудничества».Масштабный проект «Екатерина II. Личное пространство» по воссозданию восьми интерьеров императрицы в Зубовском флигеле начался в 2019 году, а в декабре 2024 года личные комнаты открылись для посетителей. С открытием Китайского зала завершается многолетняя реставрация знаковых интерьеров Екатерининского дворца, пострадавших в войну. Панно площадью почти 170 кв. метров воссоздавали около двух лет мастера Пекинской художественной компании «Синьшинши» (в переводе с китайского — «Танцующий лев»), а их монтаж за пять месяцев выполнили специалисты Царскосельской янтарной мастерской. 4 июня 2026 года экскурсионный маршрут «Екатерина II. Личное пространство» вновь станет доступен для посетителей.