В Москве подвели итоги конкурса «Дизайн-цех»
В Москве подвели итоги юбилейного десятого конкурса Агентства креативных индустрий «Дизайн-цех».
Организаторы объявили победителей и лучшие дизайн-решения. Мероприятие по разработке концепций сувенирной продукции прошло в Московском кластере видеоигр и анимации, а также в деловом пространстве МосХаб.Сколково департамента информационных технологий города Москвы. Участие в нем приняли 120 дизайнеров, маркетологов и других креативных специалистов. Заказчиками концепций в этом сезоне выступили Московский музей современного искусства, музей-заповедник «Царицыно», Московский планетарий, Государственный Дарвиновский музей и Государственный музей А. С. Пушкина.
Организаторы объявили победителей и лучшие дизайн-решения. Мероприятие по разработке концепций сувенирной продукции прошло в Московском кластере видеоигр и анимации, а также в деловом пространстве МосХаб.Сколково департамента информационных технологий города Москвы. Участие в нем приняли 120 дизайнеров, маркетологов и других креативных специалистов. Заказчиками концепций в этом сезоне выступили Московский музей современного искусства, музей-заповедник «Царицыно», Московский планетарий, Государственный Дарвиновский музей и Государственный музей А. С. Пушкина.
Концепция команды «Кегль» победила в номинации по разработке мерча для Московского музея современного искусства. Для музея разработали серию предметов в едином минималистичном стиле: аксессуары, блокноты, кружки, сумки, футболки и кофты, стаканчики и значки в виде архитектуры зданий музея.
В треке музея-заповедника «Царицыно» победила команда «Гол», предложившая мерч, вдохновленный образом Екатерины II. Дизайнеры использовали цитаты императрицы для оформления стикеров, фляг, косметичек, портативных зарядок, блокнотов, толстовок, футболок и носков.
Победителем трека Московского планетария стала команда «Вне макета» с космической стилистикой: дождевик, шопер, рюкзак, косметичка, сапоги, носки, футболка, зонт с изображением космоса и комплект аксессуаров.
В треке Дарвиновского музея победила команда «Интерболд», которая обратилась к детской аудитории через интерактивные решения. На основе отзыва посетителя дизайнеры создали персонажа — «хищного динозавра», ставшего ключевым героем детской коллекции. В линейку вошли билеты с фирменной графикой, кружки, световая инсталляция на входе, шоперы, браслеты, брелки, детская одежда с изображением героя, а также развивающие сувениры — мемо и пазл.
В номинации для Государственного музея им. А. С. Пушкина победила команда «Школа дедлайна», предложившая фирменный логотип к 70-летию музея. В мерч вошли футболка и шопер, блокнот, макет приглашения в виде фасадов, печать под сургуч с изображением Пушкина, билеты, стикеры, открытки, закладки, пакеты, карандаши и стаканчики для кофе.
В треке музея-заповедника «Царицыно» победила команда «Гол», предложившая мерч, вдохновленный образом Екатерины II. Дизайнеры использовали цитаты императрицы для оформления стикеров, фляг, косметичек, портативных зарядок, блокнотов, толстовок, футболок и носков.
Победителем трека Московского планетария стала команда «Вне макета» с космической стилистикой: дождевик, шопер, рюкзак, косметичка, сапоги, носки, футболка, зонт с изображением космоса и комплект аксессуаров.
В треке Дарвиновского музея победила команда «Интерболд», которая обратилась к детской аудитории через интерактивные решения. На основе отзыва посетителя дизайнеры создали персонажа — «хищного динозавра», ставшего ключевым героем детской коллекции. В линейку вошли билеты с фирменной графикой, кружки, световая инсталляция на входе, шоперы, браслеты, брелки, детская одежда с изображением героя, а также развивающие сувениры — мемо и пазл.
В номинации для Государственного музея им. А. С. Пушкина победила команда «Школа дедлайна», предложившая фирменный логотип к 70-летию музея. В мерч вошли футболка и шопер, блокнот, макет приглашения в виде фасадов, печать под сургуч с изображением Пушкина, билеты, стикеры, открытки, закладки, пакеты, карандаши и стаканчики для кофе.
Среди ярких примеров прошлых сезонов — для проекта мэра Москвы «Мой спортивный район» команды «2+1» и «Салют!» разработали единый дизайн для футболок, бейсболок, экипировки для тренеров, перчаток, дождевиков, брелоков. Региональному фонду «Агентство развития туризма Тульской области» команды «Огонь» и «Дивно» предложили чайные купажи, термосы, наклейки, зонты с орнаментом, бомберы, а для музея «Атом» команда «Мушкетерки» — дизайн-концепции маскота и вымышленных химических элементов для кепок, футболок, открыток, брелоков.
Фото предоставлено организатором