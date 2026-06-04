В Москве подвели итоги конкурса «Дизайн-цех»

В Москве подвели итоги юбилейного десятого конкурса Агентства креативных индустрий «Дизайн-цех».



Организаторы объявили победителей и лучшие дизайн-решения. Мероприятие по разработке концепций сувенирной продукции прошло в Московском кластере видеоигр и анимации, а также в деловом пространстве МосХаб.Сколково департамента информационных технологий города Москвы. Участие в нем приняли 120 дизайнеров, маркетологов и других креативных специалистов. Заказчиками концепций в этом сезоне выступили Московский музей современного искусства, музей-заповедник «Царицыно», Московский планетарий, Государственный Дарвиновский музей и Государственный музей А. С. Пушкина.





Концепция команды «Кегль» победила в номинации по разработке мерча для Московского музея современного искусства. Для музея разработали серию предметов в едином минималистичном стиле: аксессуары, блокноты, кружки, сумки, футболки и кофты, стаканчики и значки в виде архитектуры зданий музея.



В треке музея-заповедника «Царицыно» победила команда «Гол», предложившая мерч, вдохновленный образом Екатерины II. Дизайнеры использовали цитаты императрицы для оформления стикеров, фляг, косметичек, портативных зарядок, блокнотов, толстовок, футболок и носков.



Победителем трека Московского планетария стала команда «Вне макета» с космической стилистикой: дождевик, шопер, рюкзак, косметичка, сапоги, носки, футболка, зонт с изображением космоса и комплект аксессуаров.



В треке Дарвиновского музея победила команда «Интерболд», которая обратилась к детской аудитории через интерактивные решения. На основе отзыва посетителя дизайнеры создали персонажа — «хищного динозавра», ставшего ключевым героем детской коллекции. В линейку вошли билеты с фирменной графикой, кружки, световая инсталляция на входе, шоперы, браслеты, брелки, детская одежда с изображением героя, а также развивающие сувениры — мемо и пазл.



В номинации для Государственного музея им. А. С. Пушкина победила команда «Школа дедлайна», предложившая фирменный логотип к 70-летию музея. В мерч вошли футболка и шопер, блокнот, макет приглашения в виде фасадов, печать под сургуч с изображением Пушкина, билеты, стикеры, открытки, закладки, пакеты, карандаши и стаканчики для кофе.



