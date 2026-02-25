По программе «Земский работник культуры» трудоустроены более тысячи специалистов

Программа «Земский работник культуры», стартовавшая в 2025 году, позволила привлечь в сельскую местность и малые города свыше 1 тыс. специалистов.



Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.







Фото: пресс-служба Минкультуры России Глава ведомства отметила, что в рамках ежегодного отчета правительства в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об активной работе по модернизации музеев, театров, библиотек, школ искусств и других организаций культуры. Сборы кинотеатров в России в 2025 году составили более 50 млрд рублей, указал Мишустин.

«В прошлом году стартовала программа „Земский работник культуры“, направленная на кадровое обеспечение отрасли в селах и малых городах. В ней приняли участие 87 регионов, были трудоустроены свыше 1 000 специалистов», — говорится в сообщении министра.