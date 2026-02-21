Сборы «Чебурашки-2» в прокате превысили 6 млрд рублей

Спустя 52 дня после премьеры в кинотеатрах, семейная лента «Чебурашка 2» преодолела отметку в 6 миллиардов рублей.



По информации единой федеральной автоматизированной системы (ЕАИС) на 09:12 21 февраля, общая касса сиквела составила 6 000 489 641 рублей. Указанный результат учитывает в том числе и средства от реализации билетов на будущие сеансы.



