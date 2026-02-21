Сборы «Чебурашки-2» в прокате превысили 6 млрд рублей
Спустя 52 дня после премьеры в кинотеатрах, семейная лента «Чебурашка 2» преодолела отметку в 6 миллиардов рублей.
По информации единой федеральной автоматизированной системы (ЕАИС) на 09:12 21 февраля, общая касса сиквела составила 6 000 489 641 рублей. Указанный результат учитывает в том числе и средства от реализации билетов на будущие сеансы.
Таким образом, проект режиссера Дмитрия Дьяченко стал второй отечественной картиной в истории, которой покорился данный рубеж. Абсолютным рекордсменом по-прежнему остается первая часть — оригинальный «Чебурашка» 2023 года, чьи общие сборы достигли 6,793 млрд рублей. Интересно, что первый фильм добрался до цифры в 6 млрд рублей на 35-й день проката (также с учетом предварительных продаж).
Фото: кадр из фильма "Чебурашка-2"