В Пекине начались гастроли оркестра Ленинградской областной филармонии ​

Симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии (ЛГОФ) открыл серию праздничных концертов на главных сценах столицы КНР.

Выступления российских музыкантов проходят в рамках гастрольного тура, который продлится до 21 февраля.

Концерты пройдут на двух престижных площадках: в Национальном центре исполнительских искусств и в концертном зале Пекинского центра искусств. Вместе с оркестром выступают приглашенные солисты Мариинского театра Ольга Пудова и Яков Стрижак. 

Программа гастролей объединена концепцией «Четыре стихии», в нее вошли произведения симфонической, оперной и балетной музыки. Центральное место в программе занимают части сюиты Николая Римского-Корсакова «Шехеразада».

Фото: Олег Макаров/РИА Новости