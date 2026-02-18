Более 150 акварелей Сергея Андрияки и его учеников представят на выставке в «Зарядье»

В выставочном зале медиацентра парка «Зарядье» 6 марта откроется выставка, посвященная творчеству выдающегося художника Сергея Андрияки.



Посетителям представят более 150 произведений, созданных как самим народным художником РФ, так и его последователями, сообщает департамент культуры Москвы.





Основу выставки составят свыше 100 работ Сергея Андрияки. Рядом с ними разместятся более 50 лучших картин художников-педагогов, студентов и учащихся Школы и Академии акварели и изящных искусств. Зрители смогут проследить эволюцию мастера за более чем 30-летний период: от ранних рисунков 1970 года до монументальных полотен 2000-х годов.





Визитной карточкой художника являлась техника многослойной акварели. Значительная часть его творчества посвящена России: в экспозиции будут представлены узнаваемые полотна — «Храм Христа Спасителя», «Большой театр» и другие.





На выставке впервые будут показаны ранее не экспонировавшиеся работы талантливых воспитанников Андрияки — Евгении Рождественской, Ивана Зражевского, Софии Жарылкаповой, Полины Тюриной и других учеников.



