В Гатчине открылся прием заявок на кинофестиваль «Литература и кино — 2026»

Оргкомитет Международного Гатчинского кинофестиваля «Литература и кино» объявил о начале приема заявок на участие в конкурсной программе 2026 года.



32-й смотр пройдет с 23 по 27 июня в Гатчине.





Фестиваль, который проводится при поддержке правительства Ленинградской области, традиционно объединит режиссеров, сценаристов, писателей, актеров и продюсеров, создавая пространство для диалога между литературой и кинематографом.



В этом году в программе заявлены конкурсные показы полнометражных и короткометражных игровых фильмов-экранизаций, неигровых картин, анимационных лент, а также сериалов. Особое место займут детско-юношеские проекты.



