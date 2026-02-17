В Тегеране начал работу Русский дом

В столице Ирана состоялась торжественная церемония открытия Русского дома, передает пресс-служба Россотрудничества.



Новая площадка объединит всех жителей Ирана, интересующихся российской культурой. Посетители смогут увидеть новинки российских фильмов, посетить концерты современных исполнителей и художественные выставки, пообщаться с экспертами в различных областях и узнать о возможностях российского образования.





В рамках открытия для гостей была организована фотовыставка Русского географического общества «Россия — многонациональная страна», а также экспозиция работ иранских художников, посвященных России. Авторы картин рассказали о своих полотнах и интересе к российской культуре.









Фото сгенерировано ИИ Музыкальную программу вечера составили выступления группы иранских музыкантов, Петра Лундстрема и представителей Российской академии музыки имени Гнесиных.







