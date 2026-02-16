Итальянский оперный певец Витторио Григоло даст концерт в Москве

На сцене Концертного зала имени Чайковского в Москве 25 февраля состоится выступление итальянского тенора Витторио Григоло.



Артист подготовил для российской публики программу, состоящую из французских арий. В неё войдут произведения из опер Массне, Бизе, Гуно, Оффенбаха, Мейербера и Галеви.





Как уточнили организаторы мероприятия, за пульт Российского национального оркестра в этот вечер встанет дирижер Тимур Зангиев.





Григоло хорошо знаком ценителям оперы по выступлениям на ведущих мировых площадках. Его искусство рукоплескали в Ла Скала, Баварской, Берлинской и Венской государственных операх, Королевском театре Мадрида, Римской опере, Метрополитен-опера, барселонском театре Лисеу и лондонском Ковент-Гардене.



