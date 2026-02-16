Итальянский оперный певец Витторио Григоло даст концерт в Москве
На сцене Концертного зала имени Чайковского в Москве 25 февраля состоится выступление итальянского тенора Витторио Григоло.
Артист подготовил для российской публики программу, состоящую из французских арий. В неё войдут произведения из опер Массне, Бизе, Гуно, Оффенбаха, Мейербера и Галеви.
Как уточнили организаторы мероприятия, за пульт Российского национального оркестра в этот вечер встанет дирижер Тимур Зангиев.
Григоло хорошо знаком ценителям оперы по выступлениям на ведущих мировых площадках. Его искусство рукоплескали в Ла Скала, Баварской, Берлинской и Венской государственных операх, Королевском театре Мадрида, Римской опере, Метрополитен-опера, барселонском театре Лисеу и лондонском Ковент-Гардене.
В копилке достижений певца — престижные награды, носящие имена легендарных теноров: премия Энрико Карузо (Premio Caruso) и премия Tiberini d"oro имени Марио Тиберини. Кроме того, его вклад в мировое оперное искусство отмечен премией Opera News Award.
