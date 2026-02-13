В Риме открылась выставка о Мариупольском драмтеатре

В Риме стартовал выставочный проект, посвященный истории одного из символов культурного возрождения Донбасса — Русского драматического театра из Мариуполя.



Экспозиция развернулась на площадке представительства Россотрудничества, сообщает ведомство.





Материалы охватывают более чем вековую историю учреждения — от его зарождения до современного этапа. Отправной точкой повествования стала премьера 1887 года, когда труппа впервые представила публике спектакль по гоголевскому «Ревизору». Отдельные разделы выставки посвящены советскому периоду: посетители увидят кадры хроники и моменты торжественной церемонии, на которой коллектив театра был удостоен ордена «Знак Почета» в честь столетнего юбилея.





Другой раздел экспозиции рассказывает о возрождении театра. Снимки запечатлели кропотливую работу мастеров из Санкт-Петербурга, которые занимались восстановлением фасада и интерьеров здания, серьезно пострадавшего в предыдущие годы.



