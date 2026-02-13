В Новосибирске открылась выставка об истории российских спецслужб

В Новосибирском государственном краеведческом музее открылась выставка «Невидимый щит», передает региональное министерство культуры.



Проект посвящен ключевым вехам в истории отечественных спецслужб, которые иллюстрируются через трансформацию их униформы и ведомственной атрибутики.

Фото: пресс-служба минкультуры Новосибирской области

Главная особенность экспозиции — 46 исторических и современных комплектов обмундирования. Посетители увидят форму служащих Приказа тайных дел, обмундирование жандармов Российской империи, легендарные мундиры сотрудников НКВД и современную экипировку ФСБ. Кроме парадных и полевых образцов, в музее представлены редкие экспериментальные модели униформы, которые были в эксплуатации всего несколько лет, после чего от их использования отказались.Торжественная церемония открытия собрала высокопоставленных гостей. Участие в мероприятии приняли начальник Управления ФСБ России по Новосибирской области Сергей Сизов, начальник департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности Аппарата полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Андрей Чижик, а также министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.