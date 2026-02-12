Третьяковка представит выставку «Матисс и Пикассо. Цвет и форма»

Третьяковская галерея представит в зале № 9, где экспонируются работы одного из самых известных русских авангардистов Марка Шагала, шедевры Матисса и Пикассо.



Интеграция работ позволит отыскать взаимосвязь художественного языка мастеров отечественного авангарда и их европейских современников, рассказали в галерее.





Как пояснила заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Юденкова, проект представляет собой «творческий диалог» русского авангарда с Матиссом и Пикассо и осуществляется в партнерстве с ГМИИ им. А.С. Пушкина.



«Пластические новации двух великих художников оказали значительное влияние на отечественных художников авангарда начала ХХ века. В России, как известно, собирание новейшего французского искусства знаменитыми коллекционерами Сергеем Щукиным и Иваном Морозовым развивалось в обстоятельствах непризнания и отторжения этой живописи подавляющим большинством общественности. На него смотрели как на искусство „декадентское“, проявляющее „болезнь духа“. Пропагандой же этого искусства занимались ведущие журналы эпохи — „Мир искусства“ (и прежде всего его главный лидер Сергей Дягилев), „Весы“ и „Золотое Руно“, и, наконец, журнал „Аполлон“, главным редактором которого выступал Сергей Маковский», — отметила Татьяна Юденкова.





Открытия Матисса и Пикассо стали катализатором творческого подъема для художников русского авангарда начала XX столетия. Под знаком Анри Матисса происходило становление участников объединения «Бубновый валет». Кубизм Пабло Пикассо, в свою очередь, переосмыслил традиционные представления об изобразительной форме, предложив иные принципы анализа объема, линии и света.



