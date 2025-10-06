В Петербурге стартовал фестиваль «Балтийский дом»

В Санкт-Петербурге стартовал 35-й Международный театральный фестиваль «Балтийский дом».



Открытие мероприятия состоялось накануне, 5 октября. В этом году на одной сцене с отечественными коллективами выступят театры из-за рубежа.





Особенностью программы станет дебют Театра из Тибета за пределами Китая. Публике представят два показа спектакля «Гамлет» в постановке председателя Ассоциации китайских драматургов Пу Цуньсиня. Исполнят постановку его ученики, выпускники тибетского класса театрального факультета Шанхайской театральной академии.





Также зрителей ждет индийская версия романа Достоевского — спектакль «Братья Карамжале», который поставил Раджат Капур. Театральная компания из Мумбаи перенесла произведение русского классика на индийскую почву.





Отдельным событием станет День Бахрейна 13 октября, приуроченный к юбилею установления дипломатических отношений с Россией. Театр Гильгамеш привезет две работы, которые дополнят лекцией об истории развития персидского театра.





Среди других участников — Гродненский областной театр кукол и Казахский государственный академический театр для детей и юношества. В афише также заявлены спектакли театра «Сатирикон», Национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. Кыыл Уола и Театра имени Моссовета.





Художественный директор театра «Балтийский дом» Марина Беляева напомнила, что за прошедшие 35 лет в истории фестиваля было много интересного.



«За годы цель этого культурного форума не изменилась. Важно, что люди, которые становились участниками фестиваля, хотят возвращаться сюда вновь и вновь», — добавила Беляева.





Помимо спектаклей, зрителей ждут творческие встречи с режиссёрами Валерием Фокиным, Львом Додиным, Генриеттой Яновской и Камой Гинкасом. За время существования проекта в нём приняли участие более сотни театров из тридцати стран.





Фото: Pixabay