В Аргентине стартовал литературный марафон «Читаем Есенина»

Литературный марафон «Читаем Есенина», посвященный 130-летию со дня рождения и столетию со дня смерти поэта, открылся в Аргентине.



Его проводят Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) и Ассоциация преподавателей-русистов Аргентины (АПРА), о чем информирует телеграм-канал Регионального координационного совета российских соотечественников Латинской Америки.





Проект проходит в рамках онлайн-акции по чтению русской литературы, ее в Аргентине провели впервые 10 лет назад. Ранее участники читали произведения русских классиков XIX и XX веков.





Зародилась акция в стенах русского театра «Сновидения» в Мар-дель-Плате, а впоследствии при поддержке КСОРС к ней подключились другие организации соотечественников, что и обеспечило ей широкую популярность.





Главные задачи марафона «Читаем Есенина» — сохранение русского языка, знакомство аргентинцев с русской классикой и ее популяризация за рубежом.





Фото: РИА Новости