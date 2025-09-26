Певец Джейсон Деруло потерял багаж при перелете в Москву

Во время визита в Москву для проведения концерта американский певец Джейсон Деруло потерял багаж, передает ТАСС.



Представитель концертного агентства SAY Agency Жанна Гарбер подтвердила эту информацию.





«Да, это правда», — сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.



Несмотря на инцидент, который произошел после 30-часового перелета артиста, запланированные выступления состоятся.



«Багаж должны доставить артисту в ближайшее время», — отметила Гарбер.





По словам гендиректора SAY Agency Анны Субчевой, Деруло выступит в Москве и Петербурге 26 и 28 сентября. Певец продал более 250 млн синглов по всему миру, а его дебютный сингл «Whatcha Say» в 2010 году достиг первого места в Billboard. Его клипы «Wiggle» и «Swalla» собрали на YouTube миллиарды просмотров.





Фото: Александр Щербак/ТАСС