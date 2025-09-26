Театр Российской армии может поставить спектакль «Тихий Дон»

В Центральном академическом театре Российской армии рассказали о новых планируемых постановках.





В число произведений, по которым могут быть созданы спектакли, вошли «Тихий Дон» Шолохова, «Война и мир» Толстого и «Ромео и Джульетта» Шекспира.





«У нас есть планы на грандиозные произведения. Такие, как „Тихий Дон“, „Ромео и Джульетта“, „Война и мир“. Мы говорим об этом задолго, потому что планируем сезон не только на завтра, но и на послезавтра. Мы хотим жить не просто в планах: важно то, что мы произносим, исполнять», — рассказала директор ЦАТРА Милена Авимская.





Также коллектив приступил к разработке программы к своему 100-летнему юбилею в 2030 году. В рамках празднования запланирована постановка о полководце Александре Суворове.





В новом сезоне зрителей ждут семь премьерных спектаклей.





Фото: Pixabay