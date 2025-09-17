Российскую культуру представили на фестивале в Южной Корее

В Сеуле прошел Синчхонский международный молодежный фестиваль.





В нем приняли участие сотрудники посольства РФ, а также ученики и преподаватели посольской школы, сообщает Telegram-канал дипведомства.



Отмечается, что на фестивале была представлена российская культура. Во время церемонии открытия жители Сеула аплодировали россиянам, которые прошли по улицам в народных костюмах с большим российским флагом.



Для всех желающих был открыт павильон, подготовленный российскими дипломатами, учениками и педагогами школы при посольстве. В нем посетители увидели изделия мастеров народных промыслов, могли ознакомиться с жостовской росписью на подносах, палехскими шкатулками, хохломскими и богородскими игрушками, новоторжской золотной вышивкой и матрешками.





Фото: t.me/rembskorea