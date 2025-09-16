Саксофонист из России Дмитрий Пинчук победил на конкурсе в Германии

Российский саксофонист Дмитрий Пинчук одержал победу на международном конкурсе духовых инструментов Aeolus в Германии.



Состязание проходило в Дюссельдорфе, сообщил замглавы Евразийской ассоциации саксофонистов Тараса Гусарова, передают РИА Новости.





В престижном турнире, который проводится на регулярной основе, соревнуются исполнители на флейте, гобое, кларнете, фаготе, саксофоне и других духовых инструментах. В финале, где выступления музыкантов сопровождал один из лучших оркестров Германии — Симфонический оркестр Дюссельдорфа — победу завоевал Дмитрий Пинчук, став единственным саксофонистом среди финалистов.





Дмитрию удалось обойти 90 соперников со всего мира. В полуфинале, где боролись четверо музыкантов, трое были россиянами — Владимир Пецкус и Михаил Казаков в результате завоевали четвёртую и пятую премии.





Тарас Гусаров отметил, что конкурс прошёл спокойно, никаких скандалов с попытками запретить участие или отменить выступления россиян не произошло. Он добавил, что организаторы приняли все заявки отечественных музыкантов, которые хотели принять участие в конкурсе.





По его словам, «русский классический саксофон сейчас котируется во всём мире».





В качестве награды Дмитрий Пинчук получил 20 тысяч евро. Помимо денежного приза, победителю организуют концерты в самых престижных залах европейских стран, где он выступит с ведущими творческими коллективами.









Фото: кадр видео