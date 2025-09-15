Бутман назвал большим ударом для Европы отмену концертов Мацуева и Гергиева

Отмена выступлений российского пианиста Дениса Мацуева в Греции и дирижера Валерия Гергиева в Италии является целенаправленной кампанией, считает народный артист России саксофонист Игорь Бутман.









«Многие украинские организации делают все возможное, чтобы добиться отмены. Это не греки, это оголтелые русофобы. Тратятся большие деньги, чтобы отменять концерты наших великих артистов. Но я уверен, что у Дениса Мацуева и у Валерия Гергиева хватает выступлений во всех частях дружественной планеты, где они могут показать свое искусство», — приводит агентство слова Бутмана.



Артист также добавил, что подобные решения наносят ущерб в первую очередь европейской культуре.



Ранее концертный зал «Мегарон» в Афинах объявил об отмене концерта Дениса Мацуева, сославшись в объяснении на «сложившуюся международную обстановку». Кроме того, в июле на фестивале «Лето короля» в Казерте не состоялся запланированный концерт под управлением Валерия Гергиева с Филармоническим оркестром имени Верди и солистами Мариинского театра.





Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»








