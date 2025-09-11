В 2025 году по всей России было оборудовано современной техникой более 180 детских школ искусств и училищ, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.





«В этом году оснастили 181 детскую школу искусств и училище в 43 регионах», — сообщила Любимова в ходе заседания координационного совета с региональными министрами культуры.





На мероприятии также поднимался вопрос о создании в российских регионах школ креативных индустрий (ШКИ).



«Сегодня работают 110 ШКИ в 63 регионах, из них 17 школ открыли свои двери в сентябре этого года. До конца 2025 года их будет уже 118 в 66 регионах, в том числе впервые ШКИ будут созданы в Республике Северная Осетия-Алания, в Мурманской, Свердловской, Тамбовской и Челябинской областях», — отметила глава ведомства.





Еще одной темой обсуждения стала реализация первого Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов России. Его программа включит концерты, выставки, мастер-классы и конференции, которые пройдут в Анадыре, Красноярске, Петрозаводске и Тюмени.



«Его география охватит все основные округа, где проживают коренные малочисленные народы страны. Также в рамках форума пройдет акция для школьников „Храня традиции предков“, которая познакомит подрастающее поколение с уникальной культурой малочисленных народов», — подытожила Любимова.





Фото: пресс-служба Минкультуры России