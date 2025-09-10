Гергиев выступил за объединение оперных театров в единую ассоциацию

Маэстро Валерий Гергиев выступил с инициативой создания масштабной ассоциации, которая объединила бы ведущие оперно-балетные театры России.



О своем намерении гендиректор Большого и Мариинского театров сообщил в О своем намерении гендиректор Большого и Мариинского театров сообщил в беседе с изданием «Коммерсант».





«Впервые публично скажу: у меня давно есть идея объединить театры, скажем, 20 городов России в единую ассоциацию с Большим и Мариинским. До сих пор мы шли по пути создания официальных филиалов — но сейчас брать на себя ответственность еще за несколько региональных структур я лично не смогу», — поделился планами Гергиев.





Также гендиректор Большого театра пообещал вернуть в репертуар Большого театра знаменитую постановку оперы «Евгений Онегин» работы Дмитрия Чернякова.



«Я не понимаю, почему от нее (постановки.— „Ъ“) надо было избавляться. Мне бы и в голову не пришло такое, я работал много с Черняковым еще до того, как он оказался востребованным и здесь, в Большом театре, и где-то на Западе. <...> „Онегин“ просто не может отсутствовать в афише Большого театра», — заявил он.





Заявления прозвучали накануне важного события: 4 сентября в Большом театре стартовал 250-й, юбилейный сезон. Его первой премьерой станет опера «Иоланта». Музыкальным руководителем спектакля выступил сам Валерий Гергиев, а режиссерский дебют в оперном жанре совершил ведущий солист театра Эльчин Азизов, который также взял на себя роль художника по костюмам. Премьерные показы «Иоланты» запланированы на Новой сцене с 11 по 14 сентября.









Фото: пресс-служба Мариинского театра