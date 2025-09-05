В 36 регионах России открыли более 50 библиотек нового поколения

В России в рамках нового национального проекта «Семья» продолжается создание модельных муниципальных библиотек.



На данный момент в 36 регионах страны начала работу уже 51 библиотека нового поколения, передает пресс-служба Минкультуры России. Их открытие состоялось в Красноярском, Пермском, Приморском и Ставропольском краях, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Пензенской, Рязанской, Челябинской, Ярославской областях, а также в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Коми, Мордовия, Тыва, Удмуртия и других.





«Каждый раз с огромным удовольствием посещаю в регионах модельные библиотеки. Это совершенно необыкновенные пространства. Их невозможно назвать просто библиотеками. И ваша библиотека — не исключение. Посмотрите, как изменился ее облик. Теперь это современный многофункциональный интеллектуальный центр, куда можно прийти не только за книгой, но и для того, чтобы организовать досуг и провести время с семьей. Я уверена, что читатели высоко оценят ваш труд и с удовольствием будут посещать это стильное, уютное, современное пространство», — сказала статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева на открытии библиотеки в Коми.





За шесть лет реализации федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в России было открыто 1229 модельных библиотек. С 2025 года модернизация библиотек продолжается в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Планируется, что до конца текущего года по всей стране будет открыто 272 библиотеки нового поколения.





Фото: пресс-служба Минкультуры России