РГБ представила выставку о Чайковском

В Доме Пашкова Российской государственной библиотеки открылась выставка «Петр Ильич Чайковский в XXI веке».





Проект приурочен к 185-летию со дня рождения великого русского композитора, дирижера, педагога, критика и музыкального драматурга.





Экспозиция посвящена непреходящей роли творчества Чайковского в мировой культуре. Ее ключевая особенность в том, что основу составляют произведения композитора, переизданные уже в нынешнем, ХХI веке, общее число которых в фондах превышает 400 единиц хранения.





Среди самых востребованных произведений, представленных на выставке, — оперы, симфонии, Первый концерт для фортепиано с оркестром, камерная инструментальная музыка, в особенности «Времена года» и «Детский альбом» для фортепиано (а также в аранжировках для других инструментов), и романсы.





Посетители также увидят книги отечественных и зарубежных авторов о жизни и творчестве композитора, справочно-библиографические издания и современные звукозаписи его произведений.





Издания нашего века соседствуют с прижизненными публикациями. Особый интерес представляет редкая партитура симфонии «Манфред» с автографом автора: «Анатолiю Константиновичу Лядову П. Чайковский 8 марта 1886 г.».





Экспозицию дополняют картографические издания второй половины XIX века, связанные с маршрутами Чайковского: карты Вятской губернии, рукописный план города Клина, а также карты европейских городов — Женевы, Рима, Флоренции, Берлина и других, которые посещал композитор.





Выставка проходит в концертном зале отдела нотных изданий и звукозаписей РГБ (Дом Пашкова) и будет работать до 30 октября.









Фото предоставлено организатором