Музей МХТ представил выставку «Играть! Антракт!»

В Зелёном фойе Музея Московского художественного театра открылся выставочный проект «Играть! Антракт!», приуроченный к старту 128-го сезона МХТ им. А. П. Чехова спектаклем по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош».



Церемония открытия сопровождалась театральным перформансом в стиле «Комедия дель арте», сообщает ТАСС.





Как напомнили в музее, «пьеса о Мольере, которая была сочинена автором специально для Художественного театра, — пьеса с непростой судьбой, ведь первый спектакль по ней во МХАТе репетировался несколько лет, а снят был в 1936 году после семи представлений. <...> В дальнейшем „Кабала святош“ появилась в афише Художественного театра только в 1988 году».





Премьера запланирована на 4 сентября. Роль Мольера исполнит народный артист РФ, художественный руководитель-директор театра Константин Хабенский.





В экспозиции представлены эскизы таких художников, как Пётр Вильямс, Андрис Фрейбергс, Юрий Хариков, Николай Симонов и Игорь Чапурин (двое последних являются создателями сценографии и костюмов для новой постановки). Также гости увидят сценические костюмы, реквизит и уникальные артефакты из фондов Музея МХАТ, включая личные вещи Булгакова и его посмертную маску.





Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"