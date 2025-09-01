В Петербурге откроется выставка о творческом пути балетмейстера Пьера Лакотта

11 сентября в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства откроется масштабная выставка «Пьер и Сильфиды».



Мероприятие организовано при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, а генеральным спонсором выступил Банк ВТБ. Впервые публике покажут уникальные предметы из личного архива великого французского танцовщика и хореографа Пьера Лакотта. Проект реализован при участии Брукофестивальфонда и фестиваля культурного поиска «Нам нужен Дягилев».





Экспозиция «Пьер и Сильфиды» посвящена творческому пути выдающегося французского танцовщика и балетмейстера Пьера Лакотта (1932-2023) и его музы — Гилен Тесмар. В ее основу легли материалы их личной коллекции, переданные в дар Музею. Коллекция отражает панораму развития западноевропейского балетного искусства XVIII–XIX веков. «Пьер и Сильфиды» — это уникальный шанс погрузиться в мир Белого балета и познакомиться с главными Сильфидами эпохи.





Сквозными темами выставки стали вечный образ Сильфиды, путешествующий через века и страны от Тальони до Тесмар, а также творческая связь хореографа с Россией. Лакотт перенял традиции русской школы через общение с Любовью Егоровой, Сержем Лифарем, Ниной Вырубовой и Александрой Даниловой, а с конца 1970-х его работа была тесно связана с нашей страной.





На выставке можно будет проследить становление Лакотта как артиста и постановщика, узнать о «Сильфиде» как о квинтэссенции Белого балета и о работе мастера в театрах Москвы, Петербурга и Новосибирска. В экспозицию войдут гравюры, литографии, фотографии, афиши, плакаты, документы и мемориальные предметы из коллекции Лакотта, а также из фондов Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Большого театра и Эрмитажа. Одним из ключевых экспонатов станет реконструкция ежедневного урока Марии Тальони, который она выполняла, чтобы парить на сцене; фрагмент исполняет солистка Мариинского театра Мария Ильюшкина.





Выставка продлится до 5 апреля 2026 года.





Фото предоставлено организатором