Фильм «Холоп 3» с Милошем Биковичем выйдет в 2026 году

Режиссер Клим Шипенко анонсировал выход фильма «Холоп 3» в 2026 году.



Постановщик рассказал, что проект находится на стадии разработки.





«Точная дата выхода пока не определена, но работа ведется, и я надеюсь, что фильм выйдет уже в следующем году. Проект пока готовится, разрабатывается», — приводит агентство ТАСС слова Шипенко.





В новой части к своей роли вернется сербский актер Милош Бикович. На этот раз он займется перевоспитанием целой семьи мажоров. К своим ролям также вернутся Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Ольга Дибцева.





Первый фильм «Холоп» с Биковичем в главной роли, вышедший в 2020 году, стал самой кассовой отечественной комедией. Он собрал более 11 миллионов зрителей в кинотеатрах и до 2023 года был самым кассовым российским фильмом в национальном прокате. В январе 2024 года вышло продолжение, в котором Аглая Тарасова сыграла избалованную девушку Катю. «Холоп 2» заработал в прокате 3,8 миллиарда рублей.









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