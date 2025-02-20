В Чувашии презентовали проект «Современная музыкальная карта России»

В Чувашском национальном музее прошла презентация проекта «Современная музыкальная карта России».





На мероприятии выступил народный артист России Никита Михалков.





Проект представили исполнительный директор Фонда инновационного развития культуры, образования и науки Павел Демин и директор — художественный руководитель ансамбля «Россия» имени Зыкиной Дмитрий Дмитриенко.





Основой проекта стала идея, предложенная правительством Чувашской Республики, — создать «Вышитую карту России».





Дмитрий Дмитриенко отметил, что музыкальная карта станет новым явлением как для отечественной, так и для мировой культуры.





«Мы ждем этого проекта с трепетом и надеемся получить интересные результаты, которые обязательно запишем, сделаем профессиональные качественные аудиозаписи этих произведений на одной из лучших площадок страны и мира в исполнении лучших российских коллективов. Уникальную палитру проекта составят национальные инструменты народов России. Мы ждем непредсказуемых интересных профессиональных творческих решений и уверены, что наш фестиваль станет настоящим событием в культурной жизни», — рассказал Дмитриенко.





Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.









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