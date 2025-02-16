На ВДНХ завершается реставрация павильона «Химия»

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании реставрационных работ в павильоне «Химия» на ВДНХ.





Специалисты воссоздали три уникальных стеклянных витража, которые ранее были полностью утрачены. Для этого использовались архивные фотографии и кадры документального фильма.





На центральном витраже изображена отважная партизанка Марите (Мария) Мельникайте. Справа можно увидеть генерала армии Ивана Черняховского, который в годы Великой Отечественной войны командовал войсками в Курской битве, Киевской, Белорусской, Вильнюсской и других операциях, рассказал мэр Москвы. На витраже с левой стороны изображен Винцас Мицкявичюс-Капсукас — публицист, литературный критик и политический деятель.





Ранее в ходе реставрации также была воссоздана утраченная скульптура «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР», которая украшала здание павильона с 1954 по 1964 год.





После завершения всех работ в павильоне № 6 разместится торгово-выставочный центр Республики Абхазия. Здесь будут представлены экспозиции, посвященные истории, культуре и достижениям страны, а также кафе национальной кухни.









Фото: кадр видео