Стартовал прием заявок литературной премии «Лицей»

Прием заявок на литературную премию «Лицей» имени Александра Пушкина стартовал, сообщили в пресс-службе премии. Авторы могут подавать свои работы до 21 марта 2025 года.





С 27 января литературная премия «Лицей», поддерживаемая группой компаний «Лотте» в России, открыла новый, девятый сезон. В пресс-релизе отметили, что конкурс направлен на поиск молодых талантливых авторов, пишущих на русском языке и продолжающих традиции великого поэта и прозаика Александра Пушкина.





В этом сезоне будут действовать две номинации: «Проза» и «Поэзия». Каждая номинация предполагает три призовых места: победитель получит 1 миллион 200 тысяч рублей, второе место – 700 тысяч рублей, а третье – 500 тысяч рублей. Произведения авторов, занявших призовые места, опубликуют на официальном сайте премии и издадут отдельным сборником в одном из ведущих издательств страны.





Для участия в конкурсе принимаются прозаические произведения, такие как романы, повести и сборники рассказов (объемом от 4 до 12 авторских листов, от 160 до 480 тысяч печатных знаков), а также поэтические произведения (от 150 до 700 строк). Работы, которые были рассмотрены в предыдущем сезоне, не допускаются к повторному участию. Участники должны быть в возрасте от 15 до 35 лет на момент начала сезона премии.









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