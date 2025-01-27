Ушел из жизни актер Игорь Ромащенко

Скончался советский и российский актер Игорь Ромащенко. Артист умер на 60-м году жизни.



О кончине артиста сообщает портал «Кино-театр.ру». Отмечается, что Ромащенко умер 26 января. Причина смерти не указана.



Игорь Ромащенко родился 4 января 1966 года в Москве. В 1983 году Ромащенко поступил в ГИТИС, в 1991 году окончил Телевизионные курсы при Гостелерадио СССР по специализации режиссер-постановщик телевизионных программ. В 1989-1992 годах Ромащенко работал в Московском театре «Сатирикон» им. Аркадия Райкина. Артист известен по проектам «Следствие вели», «След», «Папины дочки», «Мент в законе», «Внутри убийцы».









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