Ушел из жизни актер Игорь Ромащенко

Артист известен по проектам «Следствие вели», «След», «Папины дочки», «Мент в законе», «Внутри убийц...
Одним из ключевых событий ярмарки станет лекторий.
В программу фестиваля вошли порядка 40 мероприятий.
В Центре мультимедиа Русского музея 27 января состоится онлайн-лекция «Блокаде Ленинграда посвящаетс...
Экспозиция создана к 81-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Артист известен по проектам «Следствие вели», «След», «Папины дочки», «Мент в законе», «Внутри убийц...
Одним из ключевых событий ярмарки станет лекторий.
В программу фестиваля вошли порядка 40 мероприятий.
В Центре мультимедиа Русского музея 27 января состоится онлайн-лекция «Блокаде Ленинграда посвящаетс...
Экспозиция создана к 81-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Постановка посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Выставка открылась в преддверии 81-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистских...
Работы победителей войдут в плейлист, который будет проигрываться в Москве и за ее пределами на прот...
В марте 2025 года молодые писатели отправятся на Донбасс, где создадут очерки о местных жителях.
Мероприятие пройдет 27 января в Малом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковс...
В экспозиции представлены работы итальянского и российского художников Андреа Пинки и Анатолия Чечик...
Мероприятие приурочено к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда.
Главную роль исполнил известный по сериалу «Постучись в мою дверь» актер Керем Бюрсин.
Исполнитель был членом жюри на Конкурсе вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы.
Актер театра и кино Игорь Золотовицкий заявил, что Москва для него стала родным городом.
Народный артист России заявил, что у нового поколения есть желание петь и сочинять песни в поддержку...
Проект принял эстафету от Года Всеволода Мейерхольда.
Спикер Совфеда назвала судьбу проекта печальной и отметила, что строить здание без согласования с те...
Книги были изданы на русском и французском языках.
Фестиваль продлится до 31 января.
27.01.2025