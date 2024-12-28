Не стало композитора Михаила Чекалина

На 65-м году жизни скончался известный советский и российский композитор, музыкант и художник Михаил Чекалин после продолжительной болезни. Об этом сообщили его родственники РИАМО.





Михаил Геннадиевич Чекалин родился в мае 1959 года в Москве. В 1976 году он стал лауреатом Конкурса молодых композиторов, что дало начало его значительной карьере в музыке. Неоклассическая работа Чекалина получила признание в 2019 году, когда он завоевал первую премию на конкурсе «Чистый звук», учрежденном Российским музыкальным союзом, в номинации «Симфоническая музыка».





За свою карьеру музыкант создал около 70 произведений в различных жанрах, включая электронику, постсимфонику, неоклассику, прогрессив, эмбиент и фри-джаз. Чекалин выпустил более 20 виниловых пластинок и 48 CD-альбомов, продемонстрировав широкий диапазон художественных средств.





Кроме того, Михаил Чекалин писал музыку для кино и анимации, а также для театральных спектаклей, которые ставились на известных московских сценах, таких как Театр на Малой Бронной, МХАТ, Театр О. Табакова и Центральный дом театра. Он также создал музыку для балета на льду «Фауст. ХХ век», поставленного Игорем Бобриным.









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