В Нижнем Новгороде впервые пройдет фестиваль Summer Sound

В 2025 году Нижегородская область планирует провести ряд популярных фестивалей, выставочных проектов, театральных премьер, спортивных мероприятий и концертов. Заместитель губернатора региона Олег Беркович поделился с журналистами подробностями предстоящих событий.





По словам Берковича, в новом году жители и гости региона смогут вновь насладиться традиционными мероприятиями, а также познакомиться с несколькими новинками. Он отметил, что программа будет масштабной и разнообразной.





Новогодние празднования запланированы на Нижегородской ярмарке и в парке «Швейцария». В «Заповедных кварталах» пройдет зимний фестиваль «Праздник света. Обретая дом», а с 27 декабря 2024 года по 2 февраля 2025 года в пространстве ЦЕХ откроется новогодняя медиавыставка Phygital Space от Hello Park. Арзамас вновь станет одной из ключевых площадок для Рождества, где состоится демонстрация мэппинга на фасаде Воскресенского собора.





Среди традиционных мероприятий в 2025 году окажутся международный фестиваль медиаискусства Intervals, конференция ЦИПР, фестиваль нового российского кино «Горький fest», международный чемпионат по воздухоплавательному спорту «Кубок содружества» и форум креативных территорий. В августе пройдет кубок союзных государств «Волжская регата – 2025» и фестиваль «Парад духовых оркестров». В конце лета также запланированы фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста» и музыкальный фестиваль «Великая Русь».





Летний мультижанровый фестиваль «Столица закатов» вернется в программу, а московский фестиваль Summer Sound впервые представит свою программу в Нижнем Новгороде. В «Ракушке» по субботам выступят поп-, инди- и джазовые музыканты, а по воскресеньям будут проходить концерты классической музыки с участием симфонического оркестра Нижегородской филармонии.









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