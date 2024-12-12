Минкультуры: закон обязывает получать прокатные удостоверения для показа кино в Сети

Министерство культуры России сообщило, что действующее законодательство уже обязывает правообладателей получать прокатные удостоверения для показа фильмов в интернете. Это заявление прозвучало в комментарии к законопроекту, который был внесен на рассмотрение парламента и предполагает запрет на распространение фильмов на онлайн-платформах без соответствующих удостоверений.





В пресс-службе Минкультуры подчеркнули, что инициатива не вводит новых норм, а лишь конкретизирует существующие положения законодательства. В ведомстве отметили, что в соответствии с действующим законом о кино, показ фильма в России без прокатного удостоверения запрещен, за исключением некоторых случаев. Показ включает публичную демонстрацию фильмов в кинозалах, а также трансляцию по эфирному, кабельному и спутниковому телевидению, а также другими техническими средствами.





Кроме того, в рамках закона о кино установлен порядок выдачи прокатных удостоверений и оснований для их отказа. Прокатное удостоверение необходимо для показа фильма в кинотеатрах, на материальных носителях и другими способами. Таким образом, в Минкультуры подытожили, что законопроект направлен на уточнение действующих норм, а не на создание новых правил.









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