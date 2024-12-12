На 87-м году жизни скончался режиссер Владимир Стрелков, известный своими работами в области документального и игрового кино. Об этом стало известно из сообщения на сайте Союза кинематографистов России.





Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким режиссера, который оставил значительный след в отечественном кинематографе. Стрелков получил признание как заслуженный деятель искусств Мордовской АССР и снял более 40 фильмов и телепрограмм. В числе его наиболее известных работ — картины «Аллегро с огнем», «Я, сын трудового народа» и «Подвиг Одессы».





Владимир Стрелков родился 15 марта 1938 года и в 1964 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, обучаясь в мастерской документального кино под руководством Льва Кристи. Он также создал ряд документальных фильмов, среди которых «Город, как город», «Первые страницы», «Эрьзя», «Осенние дороги, Болдино», «Ночной полет», и «Народный художник Федот Сычков». Информация о причине смерти режиссера не была предоставлена.









Фото: Pixabay.com