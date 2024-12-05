Более 2 тысяч школьников приняли участие в акции «Сказки русской музыки»

Более двух тысяч российских школьников приняли участие во Всероссийской акции «Сказки русской музыки», передает пресс-служба Министерства культуры России.



В рамках акции, которая была посвящена 180-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова, школьники приняли участие в четырех номинациях на выбор: «Хореография», «Театральная афиша», «Вокал», «Инструментальное творчество».



Самыми активными участниками акции стали ребята из Курской и Московской областей, Санкт-Петербурга.



По итогам акции экспертная комиссия в составе известных деятелей культуры выбрала 51 наиболее интересную работу-победителя.



Проект «Культура для школьников» реализуется Министерством России, Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления и Российским фондом культуры.











