Музейщики из семи регионов повысят квалификацию в Музее Победы

В Музее Победы пройдет курс повышения квалификации для музейщиков из семи регионов России, передает пресс-служба учреждения.



Участниками курса «Медиакоммуникации и связи с общественностью в современном музее» станут сотрудники музеев из Москвы, Московской области, Псковской, Тульской, Свердловской областей, Пермского края, Удмуртской Республики.



«Обучение в рамках нашего нового курса пройдут заведующие отделами маркетинга и связей с общественностью, научные сотрудники, заведующие отделами информации и рекламы, методисты по научно-просветительской деятельности музеев. Слушатели усовершенствуют свои знания в области создания контента, представления музея в средствах массовой информации, спичрайтинга и не только, обсудят создание имиджа своего музея и продвижение музейных продуктов в медиасреде. В рамках курса мы представим успешный опыт проектной деятельности Музея Победы», — рассказала руководитель Академии Музея Победы Екатерина Патрина.



В течение трех дней участники курса будут изучать различные темы, посетят теоретические и практические занятия на выставках «Zаветам Vерны» и «Обыкновенный нацизм».



По завершении обучения сотрудники музеев получат удостоверения о повышении квалификации.









Фото: пресс-служба Музея Победы