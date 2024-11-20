Госфильмфонд представит ретроспективу фильмов к юбилею Шнитке

С 24 ноября по 2 декабря Госфильмофонд России представит ретроспективу фильмов, посвященную юбилею со дня рождения выдающегося композитора и педагога Альфреда Шнитке, родившегося в 1934 году и ушедшего из жизни в 1998-м. Эдита Исаакян, заместитель директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, сделала анонс на пресс-конференции в ТАСС.





Исаакян сообщила, что в рамках проекта «Персона. Альфред Шнитке» зрителям покажут как художественные, так и документальные фильмы. В программу вошли такие известные картины, как «Повесть о неизвестном актере», «Экипаж» и «Осень». Композитор оставил значимое наследие, написав музыку более чем к 70 кинокартинам.





В федеральный план мероприятий по празднованию юбилея включили 99 событий, среди которых концерты и фестивали. В день рождения Шнитке, 24 ноября, в Зале Чайковского пройдет концерт «Видный миру смех и неведомые ему слезы» с участием знаменитого музыканта Юрия Башмета. В этот же день в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского заявлен концерт с участием Государственной академической симфонической капеллы России под руководством Валерия Полянского.









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