Зрители в США смогут посмотреть сериал «Гудбай»

Комедийный сериал «Гудбай», в котором Дмитрий Дюжев исполнил роль Джо Байдена, получил английский перевод и теперь доступен для просмотра в Соединенных Штатах. Об этом сообщила директор канала ТНТ Тина Канделаки во время федерального просветительского марафона «Знание.Первые», организованного Российским обществом «Знание».





Канделаки отметила, что перевод на английский язык действительно осуществляется. Она подчеркнула важность использования современных технологий для продвижения контента за пределами России. Директор канала выразила уверенность в том, что зарубежные зрители внимательно следят за российскими проектами, и некоторые личности находятся под постоянным вниманием западных партнеров.





Также Канделаки добавила, что сегодня необходимо создавать контент, способный вызвать интерес у широкой аудитории. Она упомянула, что многие американские СМИ открыты для размещения рекламы, что позволяет привлекать внимание к таким проектам.





Сериал «Гудбай» стартовал на телеканале ТНТ 28 октября. Это совместная работа ТНТ и кинокомпании 1-2-3 Production, режиссером выступил Евгений Невский, известный по фильмам «Этерна: часть первая» и «В спорте только девушки». Сюжет рассказывает о том, как президент США Джо Байден отправляется в Россию под прикрытием, чтобы выяснить, как его санкционная политика повлияла на жизнь россиян. В первый день пребывания он теряет документы и находит нового друга — русского патриота. Байден устраивается учителем английского языка в обычной школе и живет в хрущевке, в то время как агенты ЦРУ похищают в США российского пенсионера Иваныча, который удивительно похож на него.









Фото: YouTube