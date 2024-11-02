В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» выходят первые серии «Преступления и наказания»

Премьера сериала по роману Федора Достоевского, ранее отложенная на неопределенный срок, состоится в субботу, 2 ноября. Первые четыре серии выйдут 2 ноября в 22:00, следующие шесть — 30 ноября, сообщает «Российская газета».





На фоне ожидаемого выхода сериала, по-новому трактующего классический роман, на октябрь пришелся рекордный всплеск интереса к творчеству Достоевского. Так, на текущей неделе количество подписчиков на самую популярную аудиоверсию «Преступления и наказания» выросло уже в 7 раз.





Помимо того, за один день, 30 октября, российские читатели забрали с маркетплейса более трети всех суммарных тиражей, зафиксированных за десять месяцев 2024 года. Прежде всего это романы «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы» и особенно «Преступление и наказание». Чаще всего заказы поступали из обеих столиц, а также из Татарстана и Краснодарского края.





Возросший интерес не только к творчеству, но к самой личности Достоевского и подробностям его жизни аналитики объясняют предстоящей премьерой «Преступления и наказания». По прогнозам, почти полтора миллиона человек планируют посмотреть ее на «Кинопоиске».









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