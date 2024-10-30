Музыкальный театр в Хабаровске восстановят после пожара

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о планах восстановления Хабаровского музыкального театра, уничтоженного пожаром в начале октября. Он отметил, что несмотря на повреждения здания, театральный комплекс останется на привычном месте, даже если потребуется полное обновление.





Демешин указал на продолжающуюся экспертизу состояния здания. По предварительным оценкам специалистов, вероятность полного сноса театра достаточно высока. Губернатор подчеркнул, что восстановление потребует от двух до трех лет, но заверил, что театр будет восстановлен именно на прежней территории.





Также губернатор сообщил, что министерству культуры края уже поручено заняться разработкой нового проектного предложения. Власти запустили опрос среди жителей региона для выяснения мнения по поводу изменения архитектурного облика театра или необходимости реконструкции в том же стиле.









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